Son Dakika Haberleri: Geyve'de Heyelan; Ev ve Hızlı Tren Yolu Çamurla Kaplandı

Geyve'de Heyelan; Ev ve Hızlı Tren Yolu Çamurla Kaplandı

1 saat önce

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde dün gece meydana gelen heyelanda derenin taşmasıyla bazı evler ile hızlı tren rayları çamurla kaplandı.

Geyve'de Heyelan; Ev ve Hızlı Tren Yolu Çamurla Kaplandı, System.String[]
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde dün gece meydana gelen heyelanda derenin taşmasıyla bazı evler ile hızlı tren rayları çamurla kaplandı. Evler tahliye eilirken, gece yaklaşık 2 saat kapalı kalan İstanbul- Ankara Hızlı Tren Yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Heyelan dün akşam Değirmen Dere Mahallesi'ne yaklaşık 4 kilometrelik uzaklıkta meydana geldi. Derenin heyelan nedeniyle taşmasıyla gelen toprak ve ağaç parçaları Dereköy Mahallesi'nden geçen Hızlı Tren Yolu'nun üzerindeki menfezi tıkadı. Hızlı Tren Yolu ile dere kenarında bulunan evleri su ve çamur bastı. Güvenlik gerekçesi ile dere kanarında bulunan evler boşaltılırken, dün gece İstanbul-Ankara Hızlı Tren Yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SASKİ ekiplerinin, iş makineleri yardımıyla yaklaşık 8 saat süren çalışması sonucu tıkanan menfez temizlendi. Taşan Değirmen Deresi'nde iş makineleri ile çalışmalar devam ederken, vatandaşlar da evlerini basan çamuru kendi çabaları ile tahliye ediyor

Evini çamur basan Hüseyin Tez, dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeni ile Değirmen Deresi'nin taştığını, evinin birinci katının su ve çamurla dolduğunu söyledi. Dereköy Mahalle Muhtarı Süleyman Ortaç da dereden gelen toprak ve ağaçların demir yolunun menfezini tıkadığını anlatarak, "Dün akşamdan bu yana menfezi açmak için uğraşıyoruz. Sabah altıda açabildik. Bazı ev ve arazileri su bastı. Derenin temizleme çalışmaları devam ediyor" dedi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:56 Kaynak: DHA

Ankara, Geyve, Güncel
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