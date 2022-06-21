Geyve'de inşaattan malzeme çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Geyve'de inşaattan malzeme çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

21.06.2022 14:18
Geyve'de inşaattan malzeme çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde inşaat halindeki evden 80 bin lira değerinde malzeme çaldıkları iddiasıyla 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde inşaat halindeki evden 80 bin lira değerinde malzeme çaldıkları iddiasıyla 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Ahibaba Mahallesi'nde sabah saatlerinde Burhan Bektaş'a ait inşaat halinde bulunan evden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce demir kapı, şarjlı taşlama makinesi, taşlama makinesi, metal kesme testeresi, gazaltı kaynak makinesi, 16 demir profil, orta boy hava kompresörü, 2 boya tabancası ve 230 metre elektrik kablosu çalındı.

İnşaat halindeki evinden değeri 80 bin lira olan malzemelerin çalındığını fark eden Bektaş, durumu jandarmaya ekiplerine bildirdi.

Çalışma başlatan Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, MOBESE ve PTS kayıtlarından şüphelilerin O.K, S.Ö. ve onlara yardım eden M.A. ile A.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, ikametlerinde yapılan aramada çalınan malzemelerle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı, çalınan malzemeler de sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geyve'de inşaattan malzeme çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Geyve'de inşaattan malzeme çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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