Geyve'de jandarma ekipleri 2 bebeği aşı yaptırmaya götürdü - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarma ekipleri, ilçeye 14 kilometre mesafeden yürüyerek bebeklerini aşı yaptırmaya götüren iki kadını jandarma aracıyla İlçe Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü.

Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk görevini ifa ederken, ilçeye 14 kilometre mesafede bulunan Setçe Mahallesi'nde iki annenin kucaklarında bebekleriyle ilçe merkezine doğru yola çıktıklarını fark etti.



Kucaklarında çocukları bulunan iki annenin yanlarına giden jandarma ekipleri, annelere bebekleriyle nereye gittiklerini sordu.

Annelerin, çocuklarını aşı günleri geldiği için İlçe Aile Sağlık Merkezine götürdüklerini söylemleri üzerine, jandarma ekibi, kucaklarında bebekleriyle iki anneyi araca alıp İlçe Aile Sağlık Merkezine götürdü.

Aile Sağlık Merkezinde bebeklerin aşısını yaptıran jandarma ekipleri, iki anneyi ilçeye 14 kilometre mesafedeki Setçe Mahallesi'ndeki evlerine bıraktı.



Çocuklarının aşılarının yaptırılmasında yardımcı olan ve jandarma ekiplerine teşekkür eden iki anne, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah jandarmamızı korusun." dedi.