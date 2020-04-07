Geyve'de tırın çarptığı genç öldü - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde tırın çarptığı genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alifuatpaşa Mahallesi D-650 kara yolundan karşıya geçmeye çalışan Ferhat Demir'e (27) tır çarptı.
Demir'e çarpan tır, olay yerinden uzaklaştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gele sağlık ekipleri Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Demir'in cenazesi, Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri tır sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, Ferit Demir'in bir süre önce ailesinden iki kişiyi trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.