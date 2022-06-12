Zanlının ev, eklenti ve bahçesinde yapılan dron destekli aramada, zeytinlik bahçesindeki bir noktaya kenevir ekildiği tespit edildi.

İlçede kenevir yetiştirildiği ihbarını değerlendiren İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşme Mahallesi'nde A.T'ye ait eve operasyon yaptı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Geyve'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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