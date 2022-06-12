Geyve'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Geyve'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

12.06.2022 11:28
Geyve'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İlçede kenevir yetiştirildiği ihbarını değerlendiren İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşme Mahallesi'nde A.T'ye ait eve operasyon yaptı.

Zanlının ev, eklenti ve bahçesinde yapılan dron destekli aramada, zeytinlik bahçesindeki bir noktaya kenevir ekildiği tespit edildi.

Narkotik köpeğinin de destek verdiği operasyonda, 145 kök Hint keneviri ile ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Zeytin bahçesine ekilen kenevirleri dron tespit etti, şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı Zeytin bahçesine ekilen kenevirleri dron tespit etti, şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı
Kaynak: AA

Hisarcık, Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geyve'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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