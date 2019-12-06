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Geyve'de üzüm hasadı devam ediyor

6 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde her yıl Kasım ayı ortalarında biten üzüm hasadı bu yıl Aralık ayında da devam ediyor.

Geyve'de üzüm hasadı devam ediyor, System.String[]

Sakarya'nın Geyve ilçesinde her yıl Kasım ayı ortalarında biten üzüm hasadı bu yıl Aralık ayında da devam ediyor.


Geyve ilçesinde her yıl Kasım ayı ortalarında tamamlanan üzüm hasadı, bu sene havaların sıcak olmasından dolayı Aralık ayında da devam ediyor. Geyve'nin Umurbey Mahallesi'nde geçimini çiftçilik yaparak sağlayan 52 yaşındaki Hayati Bıçak isimli vatandaş bahçesinde bulunan son turfanda üzümü kendisine ayırdığını ve gelecek yılki üzüm hasadından daha çok ümitli olduğunu belirtti.


Üzüm hasadının şimdiye kadar bitmesi gerektiğini fakat hava son zamanlarda sıcak olduğu için hasadın devam ettiğini belirten çiftçi Hayati Bıçak, "Bu sene havalar çok sıcak geçti. Üzüm hasadı yoksa şimdiye kadar bitmişti. Bu sene üzüm fiyatları bizleri memnun etmesi geçtiğimiz sene üzümün kilosunu toptan 4 liraya verirken bu sene 2 liralara kadar düştü. Manisa bölgelerinde çekirdeksiz üzüm çok olduğu zaman bizim çekirdekli üzüm fiyatları aşağıya düşüyor" dedi. - SAKARYA

Sakarya, Aralık, Geyve, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:51 Kaynak: İHA
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