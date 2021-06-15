Geyve'de yasa dışı ekilen 6 bin 785 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 6 bin 785 kök haşhaş bitkisinin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, drone ile yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda Sekiharman Mahallesi'nde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığını tespit etti.

Arazinin H.Ü'ye ait olduğunu belirleyen jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 6 bin 785 kök haşhaş bitkisine el koydu.

H.Ü. ise gözaltına alındı.