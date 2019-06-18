Son Dakika Haberleri: Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı (1)
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Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı (1)

1 saat önce

SAKARYA'nın Gevye ilçesinde, D-650 yolu Bağlarbaşı mevkinde yağışın ardından dağdan inen çamurla karışık yağmur suları karayolunu kapladı.

Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı (1), System.String[]
SAKARYA'nın Gevye ilçesinde, D-650 yolu Bağlarbaşı mevkinde yağışın ardından dağdan inen çamurla karışık yağmur suları karayolunu kapladı. Sel suları nedeniyle Sakarya-  Geyve yönü sel suyuyla kaplandı. Çok sayıda araç mahsur kalırken araç konvoyu Karaçam'a kadar uzandı.


- Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:30 Kaynak: DHA
Bağlarbaşı, Geyve, Sakarya, Güncel
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