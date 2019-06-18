Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı (1)
1 saat önce
SAKARYA'nın Gevye ilçesinde, D-650 yolu Bağlarbaşı mevkinde yağışın ardından dağdan inen çamurla karışık yağmur suları karayolunu kapladı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:30 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Gevye ilçesinde, D-650 yolu Bağlarbaşı
mevkinde yağışın ardından dağdan inen çamurla karışık yağmur suları karayolunu kapladı. Sel suları nedeniyle Sakarya- Geyve
yönü sel suyuyla kaplandı. Çok sayıda araç mahsur kalırken araç konvoyu Karaçam
'a kadar uzandı.
- Sakarya
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