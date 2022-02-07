"Geyve İnovasyon Köyü"nde teknoloji ve doğayla iç içe eğitim alacaklar - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kurulacak "inovasyon köyü"nde, şehirde ve kırsalda yaşayan çocuklar ile gençlerin benzer imkanlara kavuşturulmaları amacıyla teknolojiden inovasyona, tarımdan sanata birçok alanda doğa içinde eğitimler verilecek.

Geyve Belediyesince Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, kamu kurumları ve bazı sponsor firmaların desteğiyle 30 dönüm alanda yaklaşık 15 milyon lira maliyetle "inovasyon köyü" projesi hayata geçirilecek. Projede, çatısız kütüphane, teknoloji merkezi, sanat atölyesi, ortak çalışma alanı, minimal yaşam ve konaklama alanları yer alacak.

Teknoloji, inovasyon, sanat, tarım gibi pek çok alanda çocuklara ve gençlere eğitim verilecek proje, aynı zamanda büyük şehirlerde özellikle plazalara sıkışan ortak çalışma alanlarını da doğaya taşıyacak. Profesyonellere, her türlü ofis ihtiyacına ağaçların gölgesinde erişme imkanı sunulacak.

İnşaatına martta başlanması, kapılarını eylül ayında açması beklenen merkezde elde edilecek tüm gelirler tesis bünyesinde hayata geçecek proje ve etkinliklerin finansmanı için kullanılacak.

"Sakarya ve Geyve'mizi Türkiye'ye duyuracak"

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine, bölge ekosistemine katkı sağlayacak projede, aralarında Oxford, Sakarya, İstanbul, İzmir Ekonomi ve İstanbul Ticaret üniversitelerindeki akademisyenler ile hukuk ve teknoloji alanındaki uzman ekiple çalıştıklarını anlattı.

Kırsal bölgelerde gelişimi ve ekosistem çeşitliliğini sağlamak adına, kırsalda yaşayan çocukların robotik kodlamadan sanat atölyelerine kadar tüm teknolojik, inovatif ve sanatsal eğitimlerden faydalanmasını istediklerini aktaran Kaya, "Aynı zamanda şehirde yaşayan ve kırsaldaki ekosistemi bilmeyen çocuklarımızın ve gençlerimizin, doğanın içinde eğitim ve etkinlik faaliyetlerini sürdürebileceği, ağaçların gölgesinde her türlü donanım imkanına sahip alanlarda ders çalışabileceği ve mentorlarıyla çeşitli projeler geliştirebileceği farklı alanlar sunan bir köy sunmak üzere projeye başladık." dedi.

Teknoloji, inovasyon, sanat alanlarında faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini projede yer almaya davet eden Kaya, "Hem Sakarya'mızı hem de Geyve'mizi Türkiye'ye duyuracak, Türkiye'de ilk olacak bir proje başlatmış olduk. Meclis kararıyla tüm gelirlerin yine proje kapsamında değerlendirilmesini onayladık. Böylece buradan elde edilecek her kuruş yine buradaki projelerin gelişiminde kullanılacak ve tarımın öne çıktığı bölgemizde, giderek daha katma değerli işlerin yapıldığı bir ekosistem oluşacak." diye konuştu.

Kaya, projede ayrıca yaklaşık 20 kadına istihdam sağlayacaklarını kaydetti.

"Teknolojiyi kırsaldakilerin ayağına getireceğiz"

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Ümmügülsüm Zor da kırsal bölgedeki çocukların büyük şehirdekilere kıyasla maruz kaldıkları dezavantajı, aralarındaki fırsat eşitsizliğini gidermek adına onlara biraz daha inovasyon kültürünü aşılamak, teknolojiyi biraz daha onların ayağına getirmek için projeye başladıklarını aktardı.

Zor, temel misyonlarının köylerde yetişen çocuklara teknoloji, inovasyon ve sanat vizyonu kazandırmak olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Ancak bunu yaparken büyükşehirlerdeki ihtiyaçları da değerlendirerek bütüncül yaklaşım benimsedik. Şehirdekiler, çocuklar ve profesyoneller de doğadan çok uzakta faaliyetlerini yürütmek zorundalar. Büyükşehirde çocuklar için düzenlenen kodlama kampı, plazalarda, okullarda ya da herhangi bir binada gerçekleşiyor. Burada büyükşehirlerdeki çocukları ve profesyonelleri doğaya taşırken, aslında zaten doğanın içinde bulunan çocukları da büyükşehirlerdekilerin sahip olduğu ekosisteme dahil etmeye çalışıyoruz. Dijital oyun geliştirenler proje kamplarını, sanatçılar sergilerini tesisimizde gerçekleştirebilecek. Yaz tatillerinde akademisyenler hem konaklayacak hem ofis imkanlarından yararlanacak hem de aynı tesis içinde çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler olacak."

Projenin sürdürülebilirliği için SAÜ'de sosyal sorumluluk dersleri alan öğrencilerin, köydeki çocuklara yardımcı olacağını anlatan Zor, çocukların bu sayede daha ilkokul çağlarından itibaren üniversite ortamını soluyacaklarını kaydetti.

Zor, merkezdeki ilk eğitim projelerinin akıllı tarım sistemleri, yapay zeka ve blok zincir teknolojilerinin tarıma entegrasyonu olacağını ifade ederek, dezavantajlı gruplara katkı sağlamak adına çoğu lüks otel ve plazalarda gerçekleşen etkinlik ve eğitimler için İnovasyon Köyü'nün tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.