Geyve meydan projesinin temeli atıldı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Geyve'de inşa edilecek yeni meydan projesinin temeli atıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, burada yaptığı konuşmada, kentin tüm meydanlarını yenilemek için seferberlik başlattıklarını söyledi.

Pamukova'da da yeni bir çalışma başlatacaklarını ifade eden Yüce, "Geyve meydanının temellerini bugün atıyoruz. Bazı meydanlarımızda çalışmalar başladı. Bazı meydanların projeleri hazır. Bazılarınınsa çizimleri, çalışmaları yapılıyor. İnşallah Geyve'nin sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerini koruyarak ilçemizin merkezini ve bağlı sokaklarını, bölgenin dokusuna uygun bir proje ile yeniden düzenliyoruz." dedi.

Geyve Meydanı'nın yepyeni bir görünüme kavuşacağını belirten Yüce, bin metre uzunluktaki güzergahta sert zemin ve sokak yenileme çalışmasının yapılacağını, 750 metrekarelik cami avlusunun yeniden düzenlenerek yeraltı şadırvanı inşa edileceğini aktardı.

Proje kapsamında ayrıca 225 metrekare kapalı, 500 metrekare açık alanda ayva tanıtım ve satış merkezi oluşturulacağı bilgisini veren Yüce, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 9 adet lavabo ve 23 adet şadırvan yer altına alınacak. Geyve inşallah çok kısa sürede yepyeni meydanına kavuşacak. Hayırlı olsun. Geyve'de 28 bin 739 ton asfalt ile 29 kilometrelik yolların üst yapısını yeniledik. Geyve'mizde ayrıca Güney-Burhaniye-Saraçlı mahallelerinde 9 kilometrelik beton yol imalatını tamamladık. Ahibaba- Aydınlar mahalle yollarında da 8 kilometre beton yol yapacağız. Geyve'nin en büyük mahallesi olan Alifuatpaşa'da bin 300 metre uzunluğa sahip Suat Yalkın Caddesini estetik bir görünüme kavuşturduk. Kırsal mahallelerinin ihtiyacını karşılayacak 81 bin 953 metre içmesuyu hattı, 6 içmesuyu deposu, 3 terfi merkezi ile Taraklı ve Geyve'nin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşıladık."

Yüce, Geyve Safibey Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise pek çok hizmet yaptıklarını belirterek, "AK Parti iktidarıyla olmaz denilenleri olur hale getirdik. 'İman varsa imkan vardır' düsturuyla hareket ediyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin destekleriyle ilçemiz gelişmeye devam edecek. Tüm kurumlarla kurduğumuz iş birliği, milletvekillerimizin desteğiyle eksiklerimizi de bir bir gideriyoruz. Belediye işi, sabır, güven işidir. Dünyaya marka çıkartmış bir belediye haline geldik. Üreticimizin yanında olduk, esnaflarımızla istişarelerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kaya'nın Yüce'ye günün anısına hediye takdim etmesinin ardından protokol üyelerinin katılımıyla temel atma töreni gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti eski Milletvekili Recep Yıldırım, APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, Genel Sekreter Mustafa Ak, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.