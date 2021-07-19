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Geyve Meydanı törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Geyve Meydanı törenle hizmete açıldı

19.07.2021 17:22
Geyve Meydanı törenle hizmete açıldı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Geyve Meydanı törenle açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Geyve Meydanı törenle açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Geyve'nin merkezini modern görünüme kavuşturan meydanda ayva bahçesi ve vatandaşların vakit geçirebileceği sosyal alanlar inşa edildi.

Programda konuşan Başkan Ekrem Yüce, meydanı ilçenin tarihi ve kültürel dokusuna uygun şekilde inşa ettiklerini belirtti.

Meydanların, bir şehrin kimliğinin oluşmasında önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Yüce, "Şehrimizin doğal ve tarihi güzelliklerine sahip Geyve ilçemizin merkezini ve bağlı sokaklarını, bölgenin dokusuna uygun projeyle yeniden düzenledik. 25 bin metrekarelik proje alanındaki yeni meydanla Geyve'nin merkezi yepyeni görünüme kavuştu." ifadelerini kullandı.

Yüce, projede şadırvan, tuvalet, yöresel satış ofisi, revaklar, süs havuzu, sert zemin, peyzaj işleri, çocuk oyun parkı, kent mobilyaları, pergolalar, aydınlatma direkleri, ayva motifi ve ayva bahçesi bulunduğunu aktararak, meydanın hayırlı olmasını temenni etti.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya da projenin yapımına katkı veren Yüce'ye ve emeği geçenlere teşekkür ederek, meydanın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, meydanı gezdi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Geyve Meydanı törenle hizmete açıldı
Geyve Meydanı törenle hizmete açıldı
Geyve Meydanı törenle hizmete açıldı
Geyve Meydanı törenle hizmete açıldı

Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geyve Meydanı törenle hizmete açıldı - Son Dakika


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