Geyve'nin "Sarı elmas"ı coğrafi işarete kavuştu - Son Dakika

Geyve'nin "Sarı elmas"ı coğrafi işarete kavuştu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde "sarı elmas" olarak adlandırılan ve birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen ayva, coğrafi işaret aldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde "sarı elmas" olarak adlandırılan ve birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen ayva, coğrafi işaret aldı.

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Geyve'de ana geçim kaynakları arasında yer alan ayva, iç piyasanın yanı sıra Hollanda, Almanya, Katar, Japonya, Malezya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Yapılan çalışmalarla ve festivallerle pazar payı artırılarak daha fazla ülkeye ulaştırılması hedeflenen Geyve ayvası, sulu ve sert meyve yapısı, tadındaki şeker, asit oranındaki denge dolayısıyla tüketici tarafından daha çok tercih ediliyor.

İlçede 13 bin dekar alanda üretilen ve 70 bin ton rekolte beklenen ayva, ülke ekonomisine katkısı sağlıyor.

"Yaptığımız bu işlerden sonra ayva daha da değer kazanacak"

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki çiftçilere katkı sağlama adına 6 yıl önce ayvanın marka tescilinin yaptırılarak ilçenin ve ayvanın tanıtılmaya başlandığını söyledi.

Bu kapsamda, festivallere ve fuarlara katıldıklarını, 2018 Ekim ayında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Üniversitesi ve Geyve Belediyesinin iş birliğinde ilçede 27 kadının çalıştığı Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'ni açtıklarını ifade eden Kaya, "Burada ayva ile alakalı çeşitli ürünlerimiz imal ediliyor. Ayva ekşisinden ayva lokumuna kadar, ayva cezeryesinden ayva sirkesine kadar, pekmezine, reçeline kadar ilçemize ciddi katkıda bulunmaya başlamıştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ülkedeki tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin coğrafi işaretler adı altında bir uygulama başlattığını anımsatan Kaya, coğrafi işareti almak için 3 yıldır çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bölgede yetişen ayvanın tahlillerinin yaptırıldığını, bilimsel çalışmaları tamamlanarak belgeyi almaya hak kazandıklarını aktaran Kaya, Avrupa'ya daha rahat götürülebilmesi adına Avrupa Birliği içerisindeki coğrafi işaret uygulamasına da başvuru yapacaklarını bildirdi.

Pazar payının da arttığına değinen Kaya, "Ülkemizin tarımsal anlamda kendi kendine yetebilen bir ülke olması için ciddi bir adım attığımızı düşünüyorum. İnşallah yaptığımız bu işlerden sonra ayva daha da değer kazanacak, ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağladığımızı düşünüyorum. Çiftçimiz de bundan sonra bu ürününü marketlerde ve büyük pazarlarda coğrafi işaretli ürün olarak satabilecek." dedi.

Kaya, büyük marketlerde coğrafi işaretli ürünler köşelerinde Geyve ayvası ve ayvadan yapılan ürünlerin görüleceğini aktardı.

Son 4 yıldaki çalışmalarla ilçede 2 bin 800 dönüm alanda daha yeni ayva fidanlığı oluşturulduğunu dile getiren Kaya, yakın zamanda Büyükşehir Belediye Başkanlığının Geyve'de tarımsal ürünlerle alakalı büyük bir soğuk hava depo tesisi, paketleme ünitesi ve köylü pazarı kuracağını, bu sayede ayvanın bundan sonra direkt Sakarya gümrüğünden ihracatıyla alakalı ortak bir çalışma başlatacaklarını vurguladı.

Çiftçi daha da kazanacak

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı Toprak da yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korumak, Turizme katkıda bulunmak, ürün taklitçiliği ile mücadele için coğrafi işaret verildiğini anlattı.

Coğrafi işaretin önemine değinen Sarı, "Dünyada yaygınlaşıyor. Coğrafi işaretli ürünlerle ilgili çalışmayı 3 yıldır Geyve Belediyesiyle sürdürüyoruz. 3 yıllık bir uğraş sonunda ayvanın coğrafi işaretini tescilledik, aldık. Bundan sonra Avrupa Birliği ülkeleri için de alacağız. Bu coğrafi işaret örneğin Fransa'da coğrafi işaretli ürünlerin satışı yüzde 30 daha pahalı. Tüketiciler artık bunu takip ediyor. İnşallah biz de bu ayvayı daha pahalı satacağız ve Geyve'nin çiftçisi daha kazançlı olacak." sözlerine yer verdi.

Sakarya, Avrupa, Geyve, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geyve'nin 'Sarı elmas'ı coğrafi işarete kavuştu - Son Dakika

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