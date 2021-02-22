Geyve ürün Toplama Merkezi için ihaleye çıkılıyor - Son Dakika

Geyve ürün Toplama Merkezi için ihaleye çıkılıyor

22.02.2021 19:11
Geyve ürün Toplama Merkezi için ihaleye çıkılıyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Safibey Mahallesinde inşa edilecek Ürün Toplama Merkezi için 11 Mart Perşembe günü ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Safibey Mahallesinde inşa edilecek Ürün Toplama Merkezi için 11 Mart Perşembe günü ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Safibey Mahallesinde inşa edilecek Ürün Toplama Merkezi için 11 Mart Perşembe günü ihaleye çıkacaklarını açıkladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından projesi hazırlanan ve 25 dönüm arazi üzerinde etaplar halinde hayata geçirilecek yatırımın ilk etabında Ürün Toplama Merkezi'nin yer aldığını dile getiren Başkan Yüce, ardından ise 5 ton kapasiteye sahip soğuk hava deposunu da bölgeye kazandıracaklarının altını çizdi. Yüce, Sakarya'nın tarımsal iddiasını güçlendirecek projenin sadece Geyve'ye değil, tarımda verimli topraklara sahip tüm bölgeye hizmet sunacağını vurguladı.

25 dönümlük alan üzerinde inşa edecekleri projenin ilk etabı için hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Şehrimiz tarımsal potansiyeline katkı sağlayacak, mümbit topraklara sahip güney bölgemizde çiftçilerimizin yüzünü güldürecek Ürün Toplama Merkezimiz için proje hazır. İnşallah 11 Mart Perşembe günü ihaleye çıkıyoruz. Sundurmaların olacağı ve çiftçilerimizin ürünlerini bırakıp alabileceği alanların bulunacağı projemiz kapsamında üreticilerimizin ürünlerini satabileceği pazar da yer alacak. Şehrimize, ilçemize, bölgemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ürün Toplama Merkezinin yanı sıra bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri de soğuk hava deposu. Konuyla ilgili de proje çalışmalarımızı tamamladık. 6 bin 500 metrekare büyüklüğünde ve 5 ton kapasiteli soğuk hava deposuyla üreticilerimizin firesi azalacak. İnşallah soğuk hava deposunun inşası için de ihaleye çıkacağız. Etaplar halinde tamamlayacağımız yatırım ile Sakarya'da tarımsal üretim hızlanacak, verimlilik artacak, çiftçimiz kazanacak" dedi. - SAKARYA

Geyve ürün Toplama Merkezi için ihaleye çıkılıyor
Geyve ürün Toplama Merkezi için ihaleye çıkılıyor

Ekrem Yüce, Sakarya, Geyve, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geyve ürün Toplama Merkezi için ihaleye çıkılıyor - Son Dakika


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