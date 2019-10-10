Geyveli semerci

Sakarya'da semer ustası Mustafa Karatepe, rağbet görmemesi üzerine mesleği bıraktı.

Geyve ilçesinde 50 yıldır semer ustalığı yapan 65 yaşındaki Karatepe, yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri bu mesleği yaptığını söyledi.

"Motorlar çıkınca semercilik artık son noktasına geldi." diyen Karatepe, "Artık hayvan kalmadığı ve kullanılmadığı için artık bu mesleği bırakmak zorunda kaldım ve son semerimi yapıyorum. Bir semeri iki günde yapıyorum, artık malzemede bulunmuyor ve semer yapmak da zorlaştı. Motorlar çıkınca semerlere rağbet kalmadı. Bende ayda yılda bir semer yapıyordum ama artık yapmayacağım." diye konuştu.

Karatepe, motorlu taşıtların olmadığı zamanlarda köylerden hayvanlarla gelip gidildiğini belirterek, "Semer işlerimiz de iyiydi ama şu an semerci kalmadı Sakarya'da, son semerci de benim. Bende artık küçük atölyemde son semerimi yaparak mesleğimi bıraktım." dedi.