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Gez-Gör'den muhtar ziyaretleri

8 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ''Gez-Gör Kocaeli'' programı, Kocaeli ve diğer şehirlerden vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

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Haftanın her günü uzman rehberler eşliğinde farklı gruplara Kocaeli'nin tarihi ve kültürel güzellikleri tanıtan Gez-Gör Kocaeli projesi, bayram sonrasına hazırlanıyor. Bu kapsamda Gez-Gör ekibi, projeyi tanıtmak ve mahallelerde projeye ilgiyi arttırmak amacıyla mahalle muhtarlarını ziyaret ediyor.

PROJE MUHTARLARA ANLATILIYOR

8 farklı tur güzergâhı bulunan Gez- Gör projeye, şehir içinden ve dışından yoğun ilgi gösteriliyor. Ancak yapılan araştırmalar neticesinde Kocaeli'nin bazı ilçelerinde yeteri kadar projenin tanınmadığını tespit eden Gez-Gör ekibi harekete geçti. Bu kapsamda ilk olarak az talep gelen mahallelerin muhtarlarını ziyaret eden ekip, Gez-Gör projesini ve güzergâhları tanıtıyor. Proje hakkında detaylı bilgileri veren ekipler, muhtarların vatandaşlara projeyi tanıtması noktasında bilgilendiriyor

TARİHİ MEKÂNLAR GEZİLİYOR

Vatandaşlar, ''Gez-Gör'' programıyla İzmit'in tarihi ve kültürel mekânlarını geziyor. Geziye katılan vatandaşlar bu kapsamda; restorasyon ödüllü Selim Sırrı Paşa Konağı, Canfeda Hatun Çeşmesi, Süleyman Paşa Hamamı, Kapanca Sokak, Redif Müzesi, Kasr-ı Hümayun, Saat Kulesi, İzmit Gar Binası, Film Platosu ve Seka Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi gibi bilim, sanat, tarih ve kültürel mekanları ziyaret ediyor. Ayrıca Ormanya ve SEKA Kamp alanını da gezebilen vatandaşlar, Kocaeli'nin doğasını ve kültürel mekânlarını da yakından görmüş oluyor.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:23 Kaynak: Bültenler
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