"Gezegen Gezgini" Türkiye'de seçilecek - Son Dakika
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"Gezegen Gezgini" Türkiye'de seçilecek

07.07.2022 08:12
"Gezegen Gezgini" Türkiye'de seçilecek

Bu yıl Türkiye'de ilk kez yapılacak olan "Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması " (Anatolian Rover Challenge) 22-25 Temmuz tarihler arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dünya genelinde Polonya'daki ERC (European Rover Challenge) ve Amerika'daki URC (University Rover Challenge) gibi tanınmış etkinliklerden çok daha kapsamlı olarak Türkiye'de düzenlenen yarışma, diğerlerinde olduğu gibi sadece Mars sahası ile sınırlandırılmadı.

Hem Mars, hem de Ay için uygun koşullar içeren alanlarda, gerçekleşme olasılığı olan yarışma senaryoları belirlendi. Gezginin yüzeye inerken ya da indikten sonra karşılaşabileceği sorunların çözümüne ilişkin aracın becerilerini sergileyebileceği keyifli uygulamalar da yarışma kapsamında yer alıyor.

Özgün olarak tasarlanan yarışma her biri birbirinden ilginç hikayeler içeriyor. Ana misyonlar yerine getirilirken değişen şartlar kapsamında mini yarışmalara da yer verildi. Yarışmanın ötesinde küresel bir etkinlik olan ARC'nin kuralları, TUA, TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü ve Ay görevinde çalışan mühendisler ile birlikte belirlendi.

UKET tarafından çalışmaları sürdürülen Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması, dünyada ve ülkemizde uzay çalışmaları yapan tanınmış üniversitelerce şimdiden büyük ilgi görüyor. Türk ve yabancı ekipleri bir araya getirecek yarışmaya Türk takımlarının yanı sıra İngiltere, Hindistan, Polonya, Bangladeş, Çekya gibi ülkelerden de çok sayıda başvuru gerçekleşti.

Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması'nın Türkiye'nin uzay programına katkıda bulunacağını belirten UKET yetkilileri, İTÜ,TÜBİTAK Uzay, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Saha İstanbul ve MTS Dergisi yanı sıra çeşitli firmaların da destekleriyle uzay alanındaki kapsamlı çalışmaların sürdürüleceğini bildirdiler.

Bilindiği üzere, Türkiye'nin 2023'de "Ay'a sert iniş" ve 2028'de ise "Ay'da gezegen gezgini aracının dolaştırılması" planları bulunuyor. ARC, Türk Milli Uzay Programı Hedefleri kapsamında 2028 yılında Ay yüzeyine indirilmesi hedeflenen Gezegen Gezgini (Rover) aracına temel çalışmalar kapsamında destek olacak ve bu alandaki nitelikli insan gücünü arttırılmasına katkı sağlayacak.

'Gezegen Gezgini' Türkiye'de seçilecek
'Gezegen Gezgini' Türkiye'de seçilecek
'Gezegen Gezgini' Türkiye'de seçilecek
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Tübitak, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 'Gezegen Gezgini' Türkiye'de seçilecek - Son Dakika


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