Gezegenimizin Kritik Eşikleri Filmi - Son Dakika

David Attenborough ve bilim insanı Johan Rockström, Dünya'nın biyolojik çeşitliliğinin nasıl çöktüğünü ve bu krizin çok geç olmadan nasıl atlatılabileceğini anlatıyor.

Yönetmen: Jonathan Clay Harris

Oyuncular: David Attenborough, Johan Rockström

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Breakıng Boundarıes

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 74 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 04.06.2021

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