Gezegenimizin Kritik Eşikleri Filmi - Son Dakika

David Attenborough ve bilim insanı Johan Rockström, Dünya'nın biyolojik çeşitliliğinin nasıl çöktüğünü ve bu krizin çok geç olmadan nasıl atlatılabileceğini anlatıyor.
Yönetmen: Jonathan Clay Harris
Oyuncular: David Attenborough, Johan Rockström
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Breakıng Boundarıes
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 74 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 04.06.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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