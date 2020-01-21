Gezen sağım sistemi ile 12-24 hayvan aynı anda sağılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gezen sağım sistemi ile 12-24 hayvan aynı anda sağılacak - Son Dakika

Gezen sağım sistemi ile 12-24 hayvan aynı anda sağılacak

7 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından kamu-özel sektör proje destekleri kapsamında Ar-Ge'si tamamlanan, aynı anda 12 ve 24 hayvanın sağımının yapılabildiği iki farklı 'Gezen Hibrit Sağım Sistemi' prototipi...

Gezen sağım sistemi ile 12-24 hayvan aynı anda sağılacak, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından kamu-özel sektör proje destekleri kapsamında Ar-Ge'si tamamlanan, aynı anda 12 ve 24 hayvanın sağımının yapılabildiği iki farklı 'Gezen Hibrit Sağım Sistemi' prototipi oluşturduklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ilk defa inovasyon odaklı yapılan sistemin, çiğ süt kalitesini iyileştirmek ve işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla tasarlanıp imal edildiğini bildirdi. Bakan Pakdemirli, geliştirilen sağım sistemi ile makinenin otomatik olarak kendi kendini temizleyebildiğini kaydederek, "Soğutma tankı bulunduğu için sağılan süt bozulmadan uzun süre saklanabilecek. Böylece sütte soğuk zincir bozulmadan vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde ürün ulaşmış olacak. Sistem elektrik olmayan yerlerde de kullanılabilecek. Sistemde yer alan fotovoltaik paneller sayesinde işletme giderlerinin çok önemli bir kısmını oluşturan enerji gideri de azaltılmış olacak. Traktörler ile istenilen yere götürülebilen bu makineden birden fazla üretici ve elektrik olmayan yaylalardaki vatandaşlarımız da faydalanabilecek" dedi.

'SİSTEM TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ'

Geliştirilen sistemin tamamen yerli ve milli olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Ayrıca bu sistemde sağım tekniğiyle hayvanın meme sağlığı korunacak. Dolayısıyla sistemle birlikte küçükbaş hayvanlarda sağım işi hem kolaylaşacak hem de elde edilen sütün kalitesi artacak, işletme maliyetleri önemli oranda düşürülecek. Diğer taraftan yıllardır uygulanmaya çalışılan ortak makine ekipman kullanımına yönelik örnek bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız. Sistemin prototiplerinin saha denemeleri yapılıyor. Makinenin seri üretime geçilmesiyle alakalı çalışmalar ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:59 Kaynak: DHA
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