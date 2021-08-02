"Gezen Sinema" Bağcılar'da - Son Dakika

İçişleri, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının iş birliğiyle düzenlenen Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında Bağcılar Sebahattin Zaim İmam Hatip Ortaokulunda "Gezen Sinema" etkinliği düzenlendi.

Proje kapsamında okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler mobil müze tırında Çanakkale Savaşına ilişkin görsel materyallerin yanı sıra ekranlara yansıtılan görüntüleri izledi.

Geleneksel sanat gösterileri kapsamında Hacivat ve Karagöz gölge oyununu ilgiyle izleyen öğrenciler, ahşap oyuncak standında eğlenceli vakit geçirdi.

Öğrenciler son olarak "Gezen Sinema" etkinliği kapsamında film izledi.