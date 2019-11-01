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Gezen Sinema Güroymak'ta

7 saat önce

Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığının "Sizin için varız" projesi kapsamında Gezen Sinema, öğrencilerle buluştu.

Gezen Sinema Güroymak'ta, System.String[]

Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığının "Sizin için varız" projesi kapsamında Gezen Sinema, öğrencilerle buluştu.


"Sizin için varız" projesi kapsamında ilçeye getirilen Gezici Sinema tırında öğrencilere gösterim yapıldı. 15 köy okulu öğrencileri, sinema izlemek için servislerle ilçe merkezine taşındı. Güroymak Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, Gezen Sinema tırını ziyaret ederek öğrencilerin bu tatlı heyecanlarını paylaştılar.


Kaymakam Sancaktutar, "İlçemizde sinemaya gidemeyen çocuklarımızı 'Sizin için varız' projesi kapsamında 'Mobil Sinema' tırında ilk kez beyaz perdeyle buluşturduk. İlçeye getirdiğimiz sinema tırında öğrenciler için sinema gösterimleri düzenlendi. Proje kapsamında, mobil tırın içerisinde kurulan sinema salonuna gruplar halinde gelen öğrenciler, ilk kez beyaz perdeye yansıtılan filmlerle sinemayla tanışmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadılar. 2 günde toplam 6 bin 500 öğrencimiz ilk defa sinema izlemiş oldu. Çocukların sinema ile tanışması, genel kültürlerini artıracağı gibi hayal güçlerini de geliştirir. Sinema ile çocuklar dünya kültürleri ile tanışıp, birçok görüş ve bakış açısı olduğunun bilincine varırlar" dedi. - BİTLİS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:03 Kaynak: İHA
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