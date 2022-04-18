"Gezen sinema tırı" Bilecikli çocuklarla buluştu - Son Dakika
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"Gezen sinema tırı" Bilecikli çocuklarla buluştu

18.04.2022 13:24
"Gezen sinema tırı" Bilecikli çocuklarla buluştu

Gezen sinema tırı, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çocuklara sinema keyfi yaşattı.

Gezen sinema tırı, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çocuklara sinema keyfi yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje için özel tasarlanan, 90 öğrenci kapasiteli sinema tırında gösterim öncesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı, Belediye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçeye gelen gezen sinema tırı 3 gün boyunca gösterimlerine devam edecek.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, gezen sinema tırının ilçedeki çocuklar için 23 Nisan hediyesi olarak geldiğini söyledi.

Etkinlikte katkısı olanlara teşekkür eden Tekin, "Belediyemiz ve Kaymakamlığımız iş birliğinde çocuklarımıza 23 Nisan armağanı olarak düşündük. Güzel bir proje oldu. Çocuklarımızı sinemaya götürememiştik ama sinema bizim ayağımıza geldi. Katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Proje kapsamında sinema salonu olmayan ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılıyor.

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Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Gezen sinema tırı' Bilecikli çocuklarla buluştu - Son Dakika


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