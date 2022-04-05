"Gezen sinema tırı" Bolu'da çocuklarla buluştu - Son Dakika
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"Gezen sinema tırı" Bolu'da çocuklarla buluştu

05.04.2022 10:02

Sinema salonlarına ulaşımı kolay olmayan, sinemaya gitme imkanı bulamamış çocuklar için geliştirilen "gezen sinema tırı", Bolu'da çocuklara sinemada film izleme heyecanı yaşattı.

Sinema salonlarına ulaşımı kolay olmayan, sinemaya gitme imkanı bulamamış çocuklar için geliştirilen "gezen sinema tırı", Bolu'da çocuklara sinemada film izleme heyecanı yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje için özel tasarlanan sinema tırıyla, sinema salonu olmayan ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılıyor.

Mudurnu'da konuşlandırılan gezen sinema tırı, çocuklara sinemada film izleme deneyimi sağladı.

Gezen sinema tırında, ilçede eğitim gören 700 öğrenci sinemada film izleme keyfini yaşadı.

Proje sorumlusu Dursun Yavaş, AA muhabirine, projenin 2018 yılında hayata geçirildiğini söyledi.

Çocukları sinemayla buluşturdukları için mutlu olduklarını belirten Yavaş, "2018 yılından bu yana yüz binlerce çocuğu beyaz perdeyle tanıştırdık. Projenin amacı sinemaya gitme imkanı olmayan çocukları sinemayla buluşturmaktı. Çocukların yüzündeki mutluluğu görünce projenin amacına ulaştığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Gezen sinema tırı Bolu'da çocuklarla buluştu
Gezen sinema tırı Bolu'da çocuklarla buluştu
Gezen sinema tırı Bolu'da çocuklarla buluştu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Gezen sinema tırı' Bolu'da çocuklarla buluştu - Son Dakika


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