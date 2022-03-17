Gezen sinema tırı çocuklar için yola çıktı - Son Dakika

Sinema salonlarına ulaşımı kolay olmayan, sinemaya gitme imkanı bulamamış çocuklar için geliştirilen gezen sinema tırı, bu yıl da yola çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje için özel tasarlanan 90 kişi kapasiteli, uygun teknik ekipman ve iklimlendirme olanağı bulunan tır ile sinema salonu olmayan ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılacak.

Yaklaşık 750 çocuğun aileleriyle açık havada film izleyebilmesine de imkan sunan gezen sinema tırında, film gösterimleri öncesinde yapılacak çeşitli interaktif sanat etkinlikleriyle çocukların diğer sanat dallarıyla da buluşması sağlanacak.

Bolu, Düzce, Sakarya, Çankırı, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Tunceli, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adana, Hatay ve Kilis'i ziyaret etmesi planlanan gezen sinema tırının ilk durağı bugün Tekirdağ olacak.

Gezen sinema, bugüne kadar 54 il ve 162 ilçede yüz binlerce çocuğu beyaz perdeyle tanıştırdı.