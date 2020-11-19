"Gezen Sinema Tırı" Çubuk'ta - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Aile Destek Merkezindeki kursiyer kadınlar, çocuklarıyla "Gezen Sinema Tırı"nda film izlemenin keyfini yaşadı.

Çubuk Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesinin desteğiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tarihi İzzet Korman Konağı'nda açılan Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kursiyerlere yönelik program düzenlendi.

Merkezdeki kurslara katılan kadınlar, çocuklarıyla Çubuk Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı"nda, Burak Aksak'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı "Bana Masal Anlatma" filmini izledi.

ADEM'in koordinatörü Merve Özbey Yücebaş, AA muhabirine, ilçede sinemaya hiç gitmeyen kadınların ve çocukların bulunduğunu söyledi.

En önemli eğitim aracının tiyatro ve sanat olduğunu vurgulayan Yücebaş, "Özellikle kadınlarımız kültür ve sanatla buluştukça hayatlarında büyük değişiklikler yaşadıklarını görüyoruz. Onun için kursiyerlerimizi sinemaya gitmemiş çocuklarımızı belediye başkanımız sayesinde sinemayla buluşturduk. Hem kadınlarımız hem de çocukları çok mutlu odular." diye konuştu.