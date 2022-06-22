"Gezen Sinema Tırı" Konya'da sinemaseverlerle buluştu

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tırın, yaklaşık 1 aylık Konya turu kapsamında her gün farklı bir ilçede faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinemalar Genel Müdürlüğünün ilçelerdeki çocukların sinemayla buluşması için hazırladığı "Gezen Sinema Tırı"nın Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla kentin ilçelerinde açık hava sineması olarak hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Kaynak: AA

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