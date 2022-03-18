"Gezen sinema tırı" Tekirdağlı çocuklarla buluştu - Son Dakika
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"Gezen sinema tırı" Tekirdağlı çocuklarla buluştu

18.03.2022 13:08

Sinema salonlarına ulaşımı kolay olmayan, sinemaya gitme imkanı bulamamış çocuklar için geliştirilen "gezen sinema tırı" Tekirdağlı çocuklara sinemada film izleme heyecanı yaşattı.

Sinema salonlarına ulaşımı kolay olmayan, sinemaya gitme imkanı bulamamış çocuklar için geliştirilen "gezen sinema tırı" Tekirdağlı çocuklara sinemada film izleme heyecanı yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje için özel tasarlanan sinema tırıyla, sinema salonu olmayan ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılıyor.

İnecik İlköğretim Okulu öğrencileri, film gösterimi öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla bir ağızdan Çanakkale Türküsü'nü söyledi.

Mahalle meydanına konuşlanan gezen sinema tırı, çocuklara sinemada film izleme heyecanı yaşattı.

Proje sorumlusu Dursun Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 2018 yılında hayata geçirildiğini söyledi.

Çocukları sinemayla buluşturdukları için mutlu olduklarını belirten Yavaş, "2018 yılından beri 54 il ve 162 ilçede yüz binlerce çocuğu beyaz perdeyle tanıştırdık. Projenin amacı sinemaya gitme imkanı olmayan çocukları sinemayla buluşturmaktı. Çocukların yüzündeki mutluluğu görünce projenin amacına ulaştığını düşünüyoruz." dedi.

İlkokul öğrencisi Nazlı Uçak, sinema tırında "Can Dostlar" filmini izlediğini ve çok keyifli zaman geçirdiğini dile getirdi.

Gezen sinema tırı Tekirdağlı çocuklarla buluştu
Gezen sinema tırı Tekirdağlı çocuklarla buluştu
Gezen sinema tırı Tekirdağlı çocuklarla buluştu
Gezen sinema tırı Tekirdağlı çocuklarla buluştu

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Gezen sinema tırı' Tekirdağlı çocuklarla buluştu - Son Dakika


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