Gezen sinema tırı vatandaşları sinemayla buluştuyor - Son Dakika

Gezen sinema tırı vatandaşları sinemayla buluştuyor

Gezen sinema tırı vatandaşları sinemayla buluştuyor Gezen Sinema Tırı, Konya'nın Hüyük ilçesinde yaşayan vatandaşları açık havada ücretsiz olarak sinemayla buluşturuyor.

Gezen sinema tırı vatandaşları sinemayla buluştuyor

KONYA - Gezen Sinema Tırı, Konya'nın Hüyük ilçesinde yaşayan vatandaşları açık havada ücretsiz olarak sinemayla buluşturuyor.

Hüyük Belediyesinin ev sahipliğinde ilçenin mahallelerinde yaşayan vatandaşlara açık havada sinema keyfi yaşatan Gezen Sinema Tırı, Hüyük'teki ilk mesaisinde Çamlıca Mahallesi sakinlerine sinema keyfi yaşattı. Çamlıca Meydanında, girişe yerleştirilen el dezenfektanlarını kullanarak Hüyük Belediyesi görevlileri tarafından ateşi ölçüldükten sonra hijyen kurallarına uygun olarak alanda bir araya gelen vatandaşlar, fiziki mesafe kurallarına uygun olarak dizayn edilen alanda sandalyeler üzerinde oturarak açık havada Ertuğrul 1890 adlı sinema filmini izledi. Sinema filminin gösteriminden önce ise ünlü bestekar Ali Osman Erbaşı müzik dinletisi bölümünde eline aldığı sazıyla sevilen çalışmalarını alanda toplanan mahalle sakinleri için seslendirdi. Türk sinemasının usta oyuncusu İhsan Gedik de etkinliğin söyleşi bölümünde vatandaşlarla buluşarak artık geride kalan sinema hayatını anlattı.

Sinema Tırı mahalle mahalle dolaşacak

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Gezen Sinema Tırı'nı Hüyük ilçesinde ilk kez hemşehrileriyle buluşturduklarını belirterek, ülkenin ve dünyanın korona virüs salgını döneminden geçtiği böyle bir dönemde özellikle kırsal alanda yaşayan, geçimini tarım ve hayvancılık yaparak sağlayan vatandaşların bu tür bir etkinliğe oldukça ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu kapsamda, sürece uygun olarak maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uyarak Gezen Sinema Tırı'nı Hüyük'te ilk olarak Çamlıca Mahallesinde vatandaşlarla buluşturduklarını aktaran Başkan Çiğdem, "Burada yaşayan insanlarımız geçimini sağladıkları tarlalarında, bahçelerinde çalışıp yoruldular. Onların küçük de olsa böyle bir sosyal etkinliğe ihtiyaç duyduklarının farkındaydık. Biz de belediye olarak ilçemizde her türlü hizmet noktasında çalışırken, sosyal aktivite noktasında da bu tür bir organizasyonu yapmayı düşündük. Sağ olsun devletimiz bu konuda bölgemizdeki bu beklentilere duyarsız kalmadı ve Anadolu'nun, ilçemizin en uç noktasındaki bir mahallemizde böyle bir etkinliği başlattık. Gezen Sinema Tırımız diğer mahallelerimizi de sırasıyla dolaşacak. Hem birlik ve beraberliğimiz artsın, hem de bir arada olalım, hemşehrilerimizden bu zorlu süreçte kopmayalım istedik. Bu tür etkinlikleri süreçte uymamız gereken kurallara titizlikle uyarak Kasım ayı sonuna kadar devam ettirmeyi planlıyoruz. Kültür Bakanımıza, bakan yardımcımıza, sinema genel müdürümüze ve tüm ekibine verdiği bu hizmet ve katkılardan dolayı şükran ve minnetlerimi sunuyorum" dedi.

Bazı vatandaşlar ilk kez açık havada sinema filmi izledi

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Mustafa Nural ise, Çamlıca Mahallesinin geçimini tarımdan sağlayan bir yerleşim olduğunu belirterek, bölgede üretim yapan çalışkan insanların böyle bir sosyal etkinliğe çok ihtiyacı olduğu günlerde Gezen Sinema Tırıyla buluşturulduğunu ifade ederek, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'e teşekkür etti.

Japonya ve Türkiye ortak yapımı olan ve iki ülkenin dostluğunu pekiştiren iki tarihi olayı anlatan Ertuğrul 1890 sinema filmini meydanda izleyen vatandaşlar da, ayaklarına kadar gelen sinema keyfinden dolayı büyük bir memnuniyet yaşadıklarını ifade etti. Bazı vatandaşlar da ömürlerinde ilk kez açık havada bir sinema filmi izlediklerini söyledi. Alanda sinema izleyenler kadar, yakındaki evinin toprak damında oturarak sinema filmini izleyen bazı aileler de ilgi çeken görüntüler oluşturdu.

Gezen sinema tırı vatandaşları sinemayla buluştuyor

Çamlıca, Konya, Hüyük, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gezen sinema tırı vatandaşları sinemayla buluştuyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil Maltepe'de bir haftada dördüncü orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ağabeyi sevenlerinin içine su serpti YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap         
15:47
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı         
14:40
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor         
14:38
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı         
14:08
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım         
13:53
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı         
12:58
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü         
12:24
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir         
12:12
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor         
11:01
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada         
10:43
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı         
10:11
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü         
10:01
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti         
09:54
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı         
09:31
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi         
08:50
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı         
07:53
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti         
04:28
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar         
00:28
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı         
23:49
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik         
23:23
Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı Evladı Şiar'ın diri diri yakılmasına göz yuman anne ve 3 kişi tutuklandı         
21:58
Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti         
21:36
Alaattin Çakıcı'dan Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama         
21:31
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti         
20:46
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu         
20:26
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti         
18:26
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 18:51:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gezen sinema tırı vatandaşları sinemayla buluştuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei