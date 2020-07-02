Gezen tavuk desteği için son tarih 3 Temmuz - Son Dakika

Gezen tavuk desteği için son tarih 3 Temmuz

Büyükşehir tarafından Kocaelili çiftçilere verilecek 18 bin gezen tavuk için başvurular sonra eriyor.

Büyükşehir tarafından Kocaelili çiftçilere verilecek 18 bin gezen tavuk için başvurular sonra eriyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçiliğin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projelerden olan "Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi" başvuruları 3 Temmuz Cuma günü sona eriyor. 3 yılda 17 bin adet tavuğu çiftçilere yüzde 50 hibeli olarak veren Büyükşehir projesine bu sene de büyük rağbet gösterildi. Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 18 bin gezen tavuğu Kocaelili çiftçilere dağıtacak.


Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce yürütülen "Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi" kapsamında, Atak-s cinsi tavuk, askılı yemlik, askılı suluk, 10 gözlü folluk, su deposu, altlık (çeltik) ve yumurta yemleri yüzde 50 hibe ile verilecek. 2017 yılında başlatılan proje kapsamında en az 50 metre kare ve üzeri kapalı kümes alanı ve etrafı tel çit ile örülü 1000 metre kare dolaşma alanı bulanan çiftçilere yüzde 50 hibeli Atak-S cinsi yumurta verimi yüksek tavuk desteği veriliyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gezen tavuk desteği için son tarih 3 Temmuz - Son Dakika Ekonomi

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