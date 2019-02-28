Gezer, Çalışmalarını Sürdürüyor
1 saat önce
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti
) Diyarbakır Bağlar
İlçe Başkanı Erkan Gezer, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer Başkanlığında ilçe yönetim kurulu üyeleriyle Yunus Emre Mahallesinde ev ziyaretlerinde bulunarak seçim istişareleri gerçekleştirdi. 31 Mart yerel seçim çalışmaları için vatandaşlardan destek isteyen Gezer, yaklaşan 31 Mart seçimleri, yerel yönetimleri için bir çıkış noktası olduğunu söyledi. Gezer, "Diyarbakır'ımızı ve bağlarımızı istikrarsızlığa sürüklemek isteyen kesimlerin oyunlarının farkındayız ve bundan dolayı da doğru yoldayız. Diyarbakır'ı, Bağlar'ı seven herkes sandığa giderek oyunu hizmetten yana kullansın" dedi.
Gezer ve beraberindeki heyet Bağlar ilçesine bağlı mahalle ve ev ziyaretlerine devam edeceklerini aktardı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:27 Kaynak: İHA
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