Son Dakika Haberleri: Gezer'den 'İlk Oyum İlk Heyecanım Projesi'

Gezer'den 'İlk Oyum İlk Heyecanım Projesi'

25 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, 31 Mart yerel seçimler öncesinde başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gezer'den 'İlk Oyum İlk Heyecanım Projesi', System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, 31 Mart yerel seçimler öncesinde başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gezer, seçim çalışmaları kapsamında yönetim ile yürütme kurulundan oluşan heyet ile ev ev gezerek, vatandaşlara Ak Parti hizmetlerini anlatıp yerel seçimlerde destek istedi. Başkan Gezer, yönetim kurulu ve gençlik kolları üyeleriyle 'İlk Oyum İlk Heyecanım Projesi' adı altında ilk kez oy kullanacak vatandaşlara ulaşıp ev ziyareti de yapıyor. Bu kapsamda ilk defa oy kullanacak bir gence ulaşan Gezer, evinde ziyaret ettiği gencin doğum gününü kutladıktan sonra oyuna talip olduğunu belirtti. Gezer, doğum gününü kutladığı gençten Ak Parti'ye oy verme sözü de aldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:53 Kaynak: İHA

Bağlar, Diyarbakır, AK Parti, Güncel
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