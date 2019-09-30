Son Dakika Haberleri: Gezer için karşılama töreni düzenlendi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gezer için karşılama töreni düzenlendi

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Polis Başmüfettişliği görevinden, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mesut Gezer için karşılama töreni düzenlendi.

Gezer için karşılama töreni düzenlendi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Polis Başmüfettişliği görevinden, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mesut Gezer için karşılama töreni düzenlendi.


Uşak'a atanan Mesut Gezer için İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Gezer'i polis tören mangası ile teşkilat personeli, şube müdürleri ve birim amirleri karşıladı. Gezer, selamlaşmanın ardından makamına geçerek görevine başladı.


Yeni görevinin kendisi için ve Uşak halkı için hayırlı olmasını dileyen Gezer, "Erzurum Polis Okulu Müdürü'yken, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandım. Bu vesileyle devlet büyüklerimize hürmetlerimizi, saygılarımızı arz ediyorum. Huzurlu ve güvenli olduğunu duyduğumuz Uşak ilimize polisiye hizmetler anlamında katkıda bulunmak adına çok çalışıp, çok çabalayacağız. Bizlerde şehrimizde İbrahim müdürümüz gibi güzel hatıralar bırakacağız inşallah. İlimizin güvenliği adına ben ve mesai arkadaşlarım elimizden ne geliyorsa yapacağız. İnşallah şehrimize huzur ve güvenlik anlamında olumlu katkılarımız olacak. Ben bu görev dolayısıyla tekrardan devlet büyüklerimize, sonrasında bizde emeği olan annemize, babamıza, eşimize, evlatlarımıza, bu vakte kadar beraber çalıştığımız meslektaşlarımın her birine buradan selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu. - UŞAK

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da İki kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerin kimliği belirlendi Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı Örümcek Adam gibi evlere tırmanan hırsızlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:27:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gezer için karşılama töreni düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]