Gezer Memleket İşi Gönül İşi Standı Açılışını Yaptı
1 saat önce
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, memleket işi gönül işi standı açılışını yaparak, ilk broşürleri kendi eliyle vatandaşa dağıttı.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti
) Diyarbakır
'ın Bağlar
İlçe Başkanı Erkan Gezer, memleket işi gönül işi standı açılışını yaparak, ilk broşürleri kendi eliyle vatandaşa dağıttı.
31 Mart yerel seçime destek için AK Parti Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, memleket işi gönül işi standı açılışını yaparak, yapılan hizmetleri ve yapılacak olan yatırımları vatandaşa broşürleri kendi eliyle dağıtarak anlattı. Yerel seçimlere sayılı günler kala stant açılışı sonrası ziyaretlerine de devam eden Gezer, ilçe yönetimi ile Bağlar ilçesinde bulunan Polis
Okulu, sağlık ocağı, Dörtyol
ve Nükhet Coşkun caddelerinde esnafını gece gündüz demeden ziyaret etmeye devam ediyor. Samimiyetle destek sözü alan Gezer, hizmet sözü vererek destek toplamaya devam ediyor. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:44 Kaynak: İHA
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