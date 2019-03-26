Son Dakika Haberleri: Gezer Memleket İşi Gönül İşi Standı Açılışını Yaptı

Gezer Memleket İşi Gönül İşi Standı Açılışını Yaptı

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, memleket işi gönül işi standı açılışını yaparak, ilk broşürleri kendi eliyle vatandaşa dağıttı.

Gezer Memleket İşi Gönül İşi Standı Açılışını Yaptı, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, memleket işi gönül işi standı açılışını yaparak, ilk broşürleri kendi eliyle vatandaşa dağıttı.

31 Mart yerel seçime destek için AK Parti Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, memleket işi gönül işi standı açılışını yaparak, yapılan hizmetleri ve yapılacak olan yatırımları vatandaşa broşürleri kendi eliyle dağıtarak anlattı. Yerel seçimlere sayılı günler kala stant açılışı sonrası ziyaretlerine de devam eden Gezer, ilçe yönetimi ile Bağlar ilçesinde bulunan Polis Okulu, sağlık ocağı, Dörtyol ve Nükhet Coşkun caddelerinde esnafını gece gündüz demeden ziyaret etmeye devam ediyor. Samimiyetle destek sözü alan Gezer, hizmet sözü vererek destek toplamaya devam ediyor. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:44 Kaynak: İHA

AK Parti, Bağlar, Diyarbakır, Güncel
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