Gezer, Miting Havasında Ev Ziyaretlerini Sürdürüyor
50 dakika önce
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kaynartepe Mahallesi'nde ev ziyaretlerine devam ediyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kaynartepe Mahallesi'nde ev ziyaretlerine devam ediyor.
Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçe yönetim kurulu üyeleriyle ev ziyaretlerine ara vermeden, gece gündüz demeden sürdürüyor. Kaynartepe Mahallesi'nde gittikleri evlerde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Gezer, ziyaretlerini seçim istişareleriyle sıcak sohbet eşliğinde gerçekleştirerek partilerine destek istiyor. Gezer, ziyaret ettikleri evlerde toplanan kalabalık ile ziyaretlerinin miting havasında gerçekleştiğini söyledi. Gezer, vatandaşların Ak Parti belediyeciliği ile tanışması için seçimlerin çok önemli olduğunu vurguladı. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:05 Kaynak: İHA
Ölümden Saliselerle Kurtuldular
AK Partili Heyetten Skandal Sözler: Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar
En Çok Borcu Olan Belediyeler Belli Oldu
Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti