Gezer, Sandık Eğitim Programına Katıldı
1 saat önce
Adalet Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer sandık eğitim programına katıldı.
Adalet Kalkınma Partisi (AK Parti
) Diyarbakır
'ın Bağlar
İlçe Başkanı Erkan Gezer sandık eğitim programına katıldı.
AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yürütme yönetim kurulu, okul temsilcileri ve sandık görevlisi üyeleriyle 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında sandık eğitimi programına katıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde sandıklarda büyük bir başarı elde edeceklerini dile getiren Gezer, mazbataları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a vermek için hazırlıklarına son hız devam ettiklerini belirtti. Gezer, "31 Mart yerel seçimler yaklaştı, biz de ziyaretlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Sandık eğitim programlarına katılım sağlayarak sandık görevlilerimizi seçim günü ne yapacakları konusunda da bilinçlendiriyoruz" dedi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:28 Kaynak: İHA
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