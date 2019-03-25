Gezer, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor
55 dakika önce
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim ve yürütme kurulu üyelerinden oluşturulan heyetle seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti
) Diyarbakır
'ın Bağlar
İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim ve yürütme kurulu üyelerinden oluşturulan heyetle seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçeye bağlı Yeniköy
mahallesinde ev ziyaretleri yaparak partisinin hizmetlerini anlattı. Seçimi kazandıracak olan kadınlardır diyen Gezer, gittiği ev ziyaretlerinde kadınlara büyük işlerin düştüğünü söyledi. Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde kadına verilen önem ve kadınlar için hayata geçirilen projelerden bahseden Gezer, Diyarbakır'ın da yaşanabilir bir kent olması için kadınların desteğini beklediklerini kaydetti. Gezer, "Daha yaşanabilir huzurlu bir Diyarbakır için AK belediyecilik önemlidir. Memleketimizin kalkınması ve refahı için 31 Mart yerel seçimlerde tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Hep birlikte Diyarbakır'ı yönetmeye talibiz" dedi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:18 Kaynak: İHA
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