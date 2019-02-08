Gezer ve Ekibi Köylerde Seçim Çalışması Yaptı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve yönetim kurulundan oluşan bir heyet köylerde seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve yönetim kurulundan oluşan bir heyet köylerde seçim çalışmalarını sürdürüyor.



AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ile birlikte yönetim ve yürütme kurulundan oluşturulan heyet, ilçeye bağlı Ortaören, Kırkkoyun, Ekinciler köyleri ile Sakallı mezrasını ziyaret edip vatandaşlarla görüştü. Gezer ve heyeti gittikleri köylerde vatandaşlara AK Parti hizmetlerini anlatarak destek istedi. - DİYARBAKIR

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