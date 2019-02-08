Son Dakika Haberleri: Gezer ve Ekibi Köylerde Seçim Çalışması Yaptı

Gezer ve Ekibi Köylerde Seçim Çalışması Yaptı

9 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve yönetim kurulundan oluşan bir heyet köylerde seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Gezer ve Ekibi Köylerde Seçim Çalışması Yaptı, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve yönetim kurulundan oluşan bir heyet köylerde seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ile birlikte yönetim ve yürütme kurulundan oluşturulan heyet, ilçeye bağlı Ortaören, Kırkkoyun, Ekinciler köyleri ile Sakallı mezrasını ziyaret edip vatandaşlarla görüştü. Gezer ve heyeti gittikleri köylerde vatandaşlara AK Parti hizmetlerini anlatarak destek istedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:54 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanal D'nin İddialı Dizisi Final Yapma Kararı Aldı DNA Testi Sonucu Küçük Kızı İstismar Edenin, Sapık Dayısı Olduğu Ortaya Çıktı

Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle Son Dakika! Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:03:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gezer ve Ekibi Köylerde Seçim Çalışması Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]