Son Dakika Haberleri: Gezgin Anneler Kulübü, Samsunlu Annelerle Buluşuyor

Gezgin Anneler Kulübü, Samsunlu Annelerle Buluşuyor

48 dakika önce

Her ay Anadolu'nun farklı bir ilinde düzenlenen Gezgin Anneler Kulübünün Samsun buluşması, 24 Şubat Pazar günü Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde (AVM) gerçekleşecek.

Gezgin Anneler Kulübü, Samsunlu Annelerle Buluşuyor, System.String[]
Her ay Anadolu'nun farklı bir ilinde düzenlenen Gezgin Anneler Kulübünün Samsun buluşması, 24 Şubat Pazar günü Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde (AVM) gerçekleşecek.

Anneleri, hayatlarındaki en değerli varlıklar olan çocuklarıyla sosyal hayatta daha fazla yer almaları konusunda cesaretlendirmek, onlarla farklı konularda deneyim paylaşımı yapmak amacına hizmet eden gezgin annelerin 19. durağı Samsun Piazza olacak.

Düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle bölgenin çekim merkezi olan Samsun Piazza'nın etkinlik alanındaki buluşmada, ünlü anneler, çocuklarıyla yaşadıkları deneyimlerini konuklarla paylaşıp, katılımcıların sorularını da cevaplayacak.

Deniz Ağaoğlu, Pınar Dönmez, İlknur Yalçın, Kadriye Altınbaşak ve Aysun Turan'ın katılacağı etkinlik, 24 Şubat Pazar günü saat 13.00'te başlayacak. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

Samsun, Güncel
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