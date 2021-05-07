Gezgin arıcılardan 'geçiş üstünlüğü' talebi - Son Dakika

BAL üretimi için Ordu'dan Antalya'nın Kumluca ilçesine gelen Çaylak ailesi, yol kontrollerinde kamyonlarının uzun süre durdurulması halinde arılarının öldüğünü belirterek, geçiş üstünlüğü sağlanmasını istedi.

Yılın 10 ayını evlerinden uzakta geçiren gezgin arıcılar, Türkiye'de bölge bölge dolaşıyor. Bal üretimi için Ordu'dan Antalya'nın Kumluca ilçesine gelen Çaylak ailesi de arıcılardan biri olarak sürekli geziyor. İlyas Çaylak (35), 550 kovan arıları olduğunu, yılda yaklaşık 15 ton bal ürettiklerini söyledi. İlyas Çaylak, kış mevsiminde Güneydoğu'dan Akdeniz Bölgesi'ne geldiklerini belirterek, "Mayıs ayına kadar burada kalıyoruz. Mayıs ayında portakal balını aldıktan sonra tekrar Doğu ve Güneydoğu bölgemize dönüyoruz" dedi.

ARI KAMYONLARINA GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ İSTİYORLARArı kamyonlarına ambulans gibi geçiş üstünlüğü istediklerini aktaran Çaylak, "Çevirme bölgelerinde görev yapan polis memurlarının biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Canlı hayvan taşıdığımız için, sıcak bölgelerde geçiş yaparken kamyon 10-15 dakika durduğu anda arı yanabilir. Rüzgar sirkülasyonu olmadığı için arı hava alamıyor" dedi.'HAVA ALAMAYAN ARILARIMIZ YANIYOR'Kamyon 10- 15 dakika durduğu zaman arının yanma tehlikesi yaşadığını kaydeden İlyas Çaylak, şöyle konuştu: "Mesela şehir giriş ve çıkışlarındaki çevirme yerlerinde yol kağıdı, arıcılık belgesi gibi belgeler istiyorlar. Bu da aşağı yukarı 15- 20 dakika zamanımızı alıyor. Bu hem can güvenliği -kamyon dururken arılar çevredeki insanları sokuyor- hem de arılarımızın sağlığı için iyi değil. Bu yüzden arıcıların geçişlerinde, yol güzergahında geçiş üstünlüğü istiyoruz. Arıcı kamyonlarının durdurulmamasını istiyoruz. 10- 15 dakika arı kovanı durduğu zaman rüzgar sirkülasyonu azalıyor. Arı kovanın içinde hava alamıyor. Bu da arının ölümüne neden oluyor."İlyas Çaylak'ın annesi Güllü Çaylak (66) ise 2008'den beri arılarını kışlatmak için Kumluca bölgesine geldiklerini, 4 yıl önce eşini kaybettikten sonra oğluyla arıcılık yaptıklarını söyledi. Güllü Çaylak, "En son Kumluca'ya geliyoruz. Baharda doğu yörelerine gidiyoruz. Yaz sezonu sonunda çam balı almak için Muğla bölgesine geçiyoruz. Sonbaharda Kumluca'ya tekrar geliyoruz" dedi.

Devletin arıcının balına, mahsulüne sahip çıkması gerektiğini kaydeden Çaylak, "İnsanlar doğal balı almıyor. Gidip reçel alıyor. Reçele de daha fazla para veriyor" dedi.

- Antalya