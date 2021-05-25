Gezgin arıcılar Sandıklı yaylalarında üretim yapıyor - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki yaylara konaklamaya gelen gezgin arıcılar bu yıl pandemiye rağmen üretimden vazgeçmedi. Koronavirüse karşı bal, polen, apilarnil ve arı ekmeği gibi ürünler üreten arıcılar, yaklaşık 2,5 ay bölgede kalıp, sezonunun ardından diğer bölgelere hareket edecek.

Her yıl Afyonkarahisar yaylalarında konaklayan 3 bin civarında arıcı, mayıs ayıyla bölgeye taşınmaya başladı. Kentin yaylalarını gezen arıcılardan yaklaşık 500'ü, Sandıklı ilçesinin yaylalarına yerleşiyor. Arıcılar, yaklaşık 2,5 ay konakladıktan sonra üretim sezonunun ardından diğer bölgelere hareket edecek. Bu süre içerisinde bağışıklık sistemlerini geliştirmekte büyük rol oynayan bal, polen, apilarnil, arı ekmeği ve arı sütü gibi ürünler üretecek arıcılar, özelikle bu yıl üretilen arı ürünlerinin önemli olduğunu söyledi. Arıcılar, arı ürünlerinin hücreleri yenileme, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirme gibi özeliklere sahip olduğunu kaydetti.