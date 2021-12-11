GEZGİN ARICININ MUTLU GÜNÜ - Son Dakika

VAN'da geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan selde kovanlarını kaybeden gezgin arıcı Ahmet Atasoy'un zararı, 1600 kilometre uzaklıktaki Antalya'nın Kumluca ilçesinde Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında Atasoy'a 200 arılı kovan verildi.

Kumlucalı gezgin arıcı Ahmet Atasoy'un, yaz döneminde Van'a götürdüğü arıları geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan selde zarar gördü. Atasoy'un sel sularına kapılan 200 kovan arısından zararı karşılandı. Van Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, Van'dan 1600 kilometre uzaklıktaki Kumluca'ya gelip, Atasoy'a 200 arılı kovan teslim etti.

Gezgin arıcılık yaptığını anlatan Ahmet Atasoy, arılarının kış Kumluca'da, yaz aylarında da Doğu Anadolu Bölgesi'ne götrdüğünü dile getirdi. Ağustos ayında yaşanan selde kovanlarının zarar gördüğünü belirten Atasoy, 200 arılı kovan verilmesinden dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Van Tarım İl Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Tahir Keçeci ise sel felaketinde mağdur olan üreticilere yapılan destek kapsamında Atasoy'a kovanlarının teslim edildiğini belirtti.

Keçeci, şunları söyledi:

"Sel felaketinde Ahmet Atasoy'un arıları yok oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında selde zarar gören çiftçilere arısını, koyununu destek amaçlı verdik. Ahmet Atasoy'a da 200 adet arılı kovan verdik. Van'dan buraya bir ekiple geldik. Vandan gelip arıları bu yörede temin ettik ve arıcımıza teslim ettik."

Kumluca İlçe Tarım Müdürü İsa Akşit de çiftçilere tarım sigortası yaptırması tavsiyesinde bulundu.