Gezgin Burak Akkul'un 'Çok Gezenti: Bizim Ora' kitabı çıktı - Son Dakika

Gezgin ve televizyon programı sunucusu Burak Akkul'un, 'Çok Gezenti: Bizim Ora' kitabı Hürriyet Kitap tarafından yayımlandı.

Gezgin ve televizyon programı sunucusu Burak Akkul'un üçüncü kitabı 'Çok Gezenti: Bizim Ora' kitabı çıktı. Hürriyet Kitap tarafından yayımlanan kitap, okuyucuya, 'Çok Gezenti'nin ağzından ve mizahi kaleminden Türkiye'nin gezilip görülecek yerlerini anlatıyor. Kitapta ayrıca, Akkul'un kendi çektiği fotoğraflar yer alıyor.

Kitabıyla ilgili açıklamalarda bulunan Akkul, 'Çok Gezenti adlı televizyon programımız Teve2'de 6 yıl yeni bölümlerle yayınlandı. Yedinci yılda ise pandemi nedeniyle tekrar yayınlarla ekrandaydık. Ama kitap bambaşka bir heyecan. Yeni çıkan 'Çok Gezenti Bizim Ora' da programın üçüncü kitabı. Benim de bir gezi, seyahat kitabı üçlemem oldu diyebilirim. İlk kitap, 'Çok Gezenti: Şehirler ve İnsanlar'dı. Dünyadan yaklaşık 20 sevdiğim şehri, anılarımla beraber okuyucularımla paylaştım. İkinci kitap, pandemi dönemine denk geldi. Ben, koronavirüsü ilk ve en ağır atlatanlardan biriyim. Dolayısıyla ikinci kitabın ruhunun çok da pozitif olması beklenemezdi. Yani 'Lay lay lom geziyorum, şuraya gittim, bunları yaptım' kısmını çok da keyifle anlatamayacağımı biliyordum. Yine de kitabı yazmaktan imtina etmedim ve 'Boş Dünya' adı ile yazdım. 'Boş Dünya' hem sokakların, turistik yerlerin bomboş olduğu hem de hayatın hastane odasında bana biraz boş gelmesi anlamına geliyordu. Buna rağmen 15 dünya şehrini ikinci kitapta anlattım? dedi.

'YERLİ MALI YURDUN MALI SEYAHATLER'

'Sıra üçüncü kitaba geldi. Üçlemeyi hep Türkiye'nin şehirleri ile yapmak istiyordum. O nedenle üçüncü kitabın sloganına da 'Yerli malı yurdun malı seyahatler' dedik. Koronavirüsten dolayı en çok yurt dışı seyahatleri etkilendi. Havaalanları, kalabalık uçaklar derken insanlar, biraz daha bu riske girmeyip kendi araçlarıyla ve ailece Türkiye'de seyahat etmeye başladılar. Bunun bu kadar kötü bir sebepten dolayı olmasını istemezdik belki ama iyi de oldu. Türkiye'nin turistik yerleri, daha çok insan gördü. 'Çok Gezenti: Bizim Ora'da da 'Yerli malı yurdun malı seyahatler' olarak Nevşehir'i, Konya'yı, Eskişehir'i, Ege ve Güney sahillerini anlattım. Yine Ankara, İzmir, Eskişehir, İstanbul gibi büyükşehirler de var. Çünkü büyükşehirlerimizin sadece yaşanan yerler değil, gezilip görülecek yerleri de çok olan kentler olduğunu anlatmak istedim? diye konuştu.

TURİST İLE GEZGİN ARASINDA FARK VAR

Seyahat edecekler için önerilerde bulunan Akkul, 'Ben hep bir turist ile bir gezgin arasındaki farka vurgu yapıyorum. Bir turiste yaz tatilinde iyi güneşi, iyi denizi, iyi oteli tavsiye edebilirsiniz. Ama gezgin, gittiği her yerden bir şeyler alabilecek biridir. Eğer bir gezginseniz, ayırdığınız zamanın ve paranın karşılığını her yerden alabilirsiniz. Yine de tavsiyem, önce Türkiye'nin kendinize yakın bulduğunuz yerlerini gezmeniz. Gezme görme zevki alınıp, daha sonra bir pasaport yardımıyla vizesiz bir yerlere çıkmak lazım. Mesela vizesiz birkaç Balkan ülkesine öncelik verilebilir. Ardından yavaş yavaş Avrupa'ya doğru, belki İngiltere'ye doğru uzatılabilir' dedi.