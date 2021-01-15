Gezgin'den Sanatın Mitolojisi

Redingot Kitap tarafından okura sunulan kitap, okuru kimi zaman sanattan hareketle mitosa, kimi zaman ise mitostan hareketle sanata yolculuğa çıkarıyor. Bazen bir resme nasıl anlam yüklenebileceğini, bazen de bir anlamın nasıl resimlenebileceğini gösteriyor.

Mitoslar, anlamsız, boş zamanlarda anlatılmak için uydurulmuş fantastik masallar değildir. Mitoslar, insanlığın bugüne gelişinin öyküsünü verebilecek kültürel zenginlikler içeren, hatta hayatımızı şekillendiren, sınırlamalar getiren, kültürün DNA'sıdır. İşte Sanatın Mitolojisi: Sanat Ne Anlatır? bunu gözler önüne seriyor.