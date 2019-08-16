Son Dakika Haberleri: Gezgin Fest İzmir başladı
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Gezgin Fest İzmir başladı

1 saat önce

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, bu yıl 5'incisi düzenlenen Gezgin Fest başladı.

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İZMİR'in Selçuk ilçesinde, bu yıl 5'incisi düzenlenen Gezgin Fest başladı.
Pamucak Sahili'nde, Gezgin Fest İzmir için dev sahne kuruldu. Festivale gelen müzikseverler, Kurtalan Ekspres'ten Selda Bağcan'a, Boney M.'den Duman'a kadar 40'tan fazla şarkıcı ve grubu dinlemek için sahili doldurdu. 'Senin festivalin' sloganıyla bu yıl 5'inci kez düzenlenen festivalin, 18 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi. Festivalin ilk gününden itibaren Selçuk'a akın eden müzikseverler, Pamucak sahilinde kalabalık oluşturdu. Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye'nin görkemli festivaline ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Festival için İZBAN ve Efes Selçuk minibüsleriyle ilçeye gelen yüzlerce müziksever, Pamucak minibüsleriyle festival alanına ulaşım sağladı. Gezgin Fest İzmir ile ilgili ayrıntılı bilgi ve festival programı için 'www.gezginfest.com'dan bilgi alınabileceği belirtildi.


Selda Bağcan, Selçuk, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:58 Kaynak: DHA
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