Son Dakika Haberleri: 'Gezgin fest Van gençlik festivali' iptal
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'Gezgin fest Van gençlik festivali' iptal

1 saat önce

Van'ın Gevaş Kaymakamlığı, 'Gezgin Fest Van Gençlik Festivali'nin iptal edildiğini açıkladı.

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Van'ın Gevaş Kaymakamlığı, 'Gezgin Fest Van Gençlik Festivali'nin iptal edildiğini açıkladı.

Gevaş Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gevaş Kaymakamlığından herhangi bir izin alınmadan 20-23 Haziran 2019 tarihleri arasında Gevaş ilçesinde Gezgin Fest Van Gençlik Festivali yapılacağı ilgili organizatör firma tarafından sosyal medya aracılığı ile vatandaşlara duyurulduğu belirtilen açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından verilmiş herhangi bir izin bulunmamasına rağmen ilgili firma tarafından sosyal medya aracılığıyla hazırlıklara başlandığı belirtilerek çeşitli zamanlarda sanatçılar açıklanmış, festival tarihi ilan edilmiş ve bilet satışı için çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Bu süreç zarfında firma yetkilileri tarafından ilgili kurumlarla gerekli koordinasyon gerçekleştirilmemiş, ancak Kaymakamlığımız tarafından yapılan girişimlerle firma yetkilileriyle koordinasyon kurulmaya çalışılmıştır" denildi.

Vatandaşların huzur ve güven ortamında bir etlkinlik geçirmeleri için gerekli teknik şartlar ilgili firmaya iletilmesine karşın, şu ana kadar firmaya bildirilen özel güvenlik personeli miktarı sağlanamadığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

"Özel güvenlik personelinin isim listeleri gerekli güvenlik soruşturmalarının yapılabilmesi amacıyla kendilerine bildirilen tarihe kadar ilgili kolluğa teslim edilmemiş. Trafik güvenliği açısından festival alanı çevresinde vatandaşlarımız tarafından otopark olarak kullanılması maksadıyla belirlenen yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmamış. Festival alanının emniyeti için gerekli miktarda bariyer ilgili firma tarafından tedarik edilememiş. Tedarik edilenlerin de ilgili tarihten bir gün önce kurulacağı belirtilmiş, vatandaşlarımızın sağlıklarına yönelik olası olumsuzlukların önlenmesi ve hijyenik bir ortamın oluşturulaması maksadıyla ilgili firma tarafından sadece üst yapıya yönelik bir çalışma başlatılmış. Altyapıya yönelik olarak bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.

Gevaş Kaymakamlığı olarak bölgenin tanıtıcı, turizm etkinliğini arttırıcı ve ekonomik katkı sağlayıcı bu tür etkinliklerin 2018 yılında olduğu gibi bu yılda yapılması yönünde gerekli kolaylığın sağlanmasına rağmen ilgili firma üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiştir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde bir etkinlik geçirmeleri için gerekli teknik şartlar sağlanamadığından Gezgin Fest Van Gençlik Festivali isimli organizasyona Kaymakamlığımız tarafından izin verilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - VAN
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:23 Kaynak: İHA
Gevaş, Van, Güncel
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