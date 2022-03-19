Gezgin kuaför, mesleğini ve seyahat tutkusunu karavana taşıdı - Son Dakika

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Bugüne kadar 12 ülkeye giden kuaför Fikret Akpınar, gezmeye ve mesleğine olan sevgisini, kuaför salonuna dönüştürdüğü karavanında bir araya getirdi.

Yaklaşık 22 yıldır kuaför olan 37 yaşındaki Akpınar, hayattaki en büyük iki tutkusunun seyahat etmek ve mesleği olduğunu söyledi.

Bu iki tutkuyu bir araya getirmeye karar veren Akpınar, iki yıl önce satın aldığı karavanı kuaför salonuna dönüştürdü.

Kış aylarında Ankara'da, yaz aylarında ise Türkiye'nin dört bir yanında karavanıyla seyahat eden Akpınar, saç boyamadan kesime kadar bir kuaför salonunda olan tüm hizmetleri kadın müşterilerinin ayağına kadar götürüyor.

"Dünyayı 2 yıl sırt çantasıyla gezdim"

"Karavan kuaför" fikrinin, seyahat ettiği esnada aklına geldiğini anlatan Akpınar, "Dünyayı 2 yıl boyunca sırt çantasıyla gezdim. 12 ülke dolaştım ve oralarda da deneyim amaçlı kuaförlük yaptım. Türkiye'ye döndüğümde bu sefer karavanla seyahat etmeyi planlıyordum ama sonradan aklıma karavanı kuaför salonuna çevirme fikri geldi." dedi.

Böylelikle iki tutkusunu aynı anda gerçekleştirebildiğinin altını çizen Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 salgını ortaya çıkmadan hemen önce bu işe başlamıştım amacım karavanımla Avrupa'yı gezmek ve aynı anda da insanların saçlarını yapmaktı. Fakat pandemi olunca Türkiye'de kaldım ama bu benim açımdan güzel bir fırsata dönüştü. Çünkü salgın nedeniyle evinden çıkamayan kronik hastalar, yaşlılar bizleri evlerine davet etti, saçlarını yaptırdı."

"Gelecek ay Türkiye ve Orta Doğu turuna çıkacağım"

Şu an havaların soğuk olması nedeniyle Ankara'da hizmet verdiğini belirten Akpınar, kadın müşterilerin kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını söyledi.

Fikret Akpınar, "Gelecek aydan itibaren karavanımla Türkiye ve Orta Doğu turuna çıkacağım. İran'dan Mısır'a uzanan bir seyahat rotası çizdim. Hem gezip hem de saç yapacağım." diye konuştu.

"250 bin liraya mal oldu"

Akpınar, salgından önce 250 bin liraya yaptırdığı karavanın, bugün ortalama 800-900 bin lira maliyet gerektirdiğini vurguladı.

Karavan kuaför uygulamasını, meslektaşlarına da anlatarak yaygınlaştırmaya çalıştığını söyleyen Akpınar, "Karavana günde 2-3 müşteri alabiliyoruz kuaför salonundaki kadar olamıyor. Fakat bir kuaför salonuna göre giderleri çok daha az olduğu için kar oranı daha yüksek. Dolayısıyla masrafını da çıkarıyor." dedi.

Evlere gidildiğinde hizmet bedeli alınıyor

Saçlarını yaptırmak isteyen kadınların karavan kuaföre ilgi gösterdiğini anlatan Akpınar, bu hizmetin bedeline ilişkin, "Müşterilerimizin evlerine gittiğimiz zaman 150 lira servis ücreti oluyor ama bizim bulunduğumuz bölgeye gelinirse bu ücreti almıyoruz. Diğer hizmetlerimiz ise kuaför salonuna çok yakın." bilgisini paylaştı.

Fikret Akpınar, karavan kuaförde 9 ayrı yüz şekline göre kişiye özel saç tasarımları yaptığını da dile getirdi.