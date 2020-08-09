Gezgin öğretmen kaplumbağanın esneme anlarını görüntüledi - Son Dakika

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan öğretmen, doğada karşılaştığı kaplumbağayı besledikten sonra çok nadir görülen esneme anlarını saniye saniye kaydetti.

Yüksekova ilçesinde 'Gezgin Öğretmen' olarak tanınan Görsel Sanatlar Öğretmeni Ümit Bartın, sürekli doğayı gezerek karşılaştığı canlılarda nadir rastlanan anları görüntüleyip kayıt altına alıyor. Haftanın büyük bir bölümünü doğayla iç içe geçiren öğretmen Ümit Bartın, gezdiği sırada dinlenmek isterken kaplumbağayla karşılaştı. Yanında götürdüğü yiyecekle önce kaplumbağayı besleyen Bartın, daha sonra dünyada çok nadir görülen kaplumbağanın esneme anlarını saniye saniye kaydetti.

Nadir görülen o anları kaydeden Ümit Bartın, "Özellikle doğada küçük dostlarımın ve keşfedilmeyi bekleyen nice saklı yerleri gezip bunları kayıt altına almak için yollardayım. Bu sefer karşılaştığım durum beni de heyecanlandırmıştı. Bayağı yol aldıktan sonra dinlenmek için oturduğum yerde bana doğru yaklaşmakta olan bir kaplumbağa fark ettim. Sakin ve hareketsiz bir şekilde kaplumbağayı izlerken yanı başıma geldi ve durdu.

Yanıma aldığım yiyeceğimi kaplumbağayla paylaşmak isterken başta korkarak başını kabuğuna çekmek istediyse de bu durum çok sürmedi ve ona zarar vermeyeceğimi anlamış olmalı ki elimdeki yemeği yemeye başladı. Bir süre sonra çalılıklara doğru yürümeye başladı ve ardından durdu. Bu anları kayıt almaya çalışırken birden kaplumbağanın biz insanlar gibi esnediğini gördüm ve bu durum karşısında şaşkınlıkla izlemeye devam ettim. Kaplumbağa karşımda ve esniyordu. Doğada buna birebir şahit olup bu anları kaydetmek doğrusu mutluluk verici" dedi. - HAKKARİ