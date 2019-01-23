Son Dakika Haberleri: Gezgin Topluluğu Alışılmışın Dışında Bir Etkinlik ile Öğrencilerin İlgi Odağı Oldu

Gezgin Topluluğu Alışılmışın Dışında Bir Etkinlik ile Öğrencilerin İlgi Odağı Oldu

30 dakika önce

Düzce Üniversitesi Gezgin Topluluğu tarafından düzenlenen ve öğrencilerce ilgiyle karşılanan "Gezgin Zirvesi" başlıklı konferans, davetli konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Gezgin Topluluğu Alışılmışın Dışında Bir Etkinlik ile Öğrencilerin İlgi Odağı Oldu, System.String[]
Düzce Üniversitesi Gezgin Topluluğu tarafından düzenlenen ve öğrencilerce ilgiyle karşılanan "Gezgin Zirvesi" başlıklı konferans, davetli konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansın konusu ve konuşmacıların sunumları, katılımcılarda şaşkınlığın yanı sıra merak da uyandırdı.

Ana teması "Gezmek ve Gezgin Olmak" üzerine olan konferansta, her biri bambaşka hikayelere sahip 4 gezginin bulunması renkli ve ilginç sunumların yapılmasını sağladı. Bu konferansta Topluluk Başkanı Muhammed Kaan Akbaş'ın yanı sıra Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi olan ve Topluluğun da danışmanlığını yürüten ve gerçek bir gezgin olarak nitelendirilebilecek Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz, öğrencilere ve katılımcılara kendi gezilerini ve edindiği tecrübeleri de katarak nasıl seyahat etmeli konsepti içeriğinde oldukça faydalı bilgiler paylaştı.

Sınırları Aşan Gençlik Derneği "YOBBA"nın kurucusu ve aynı zamanda bir gezgin olan Doğan Can Karabudak ile Elif Kübra Genç, sunumlarında öğrencilere yurt içinde ve yurt dışında farklı şekillerde gezmek, görmek ve keşfetmek üzerine verilen tavsiyelerin yanı sıra Erasmus+, Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH), Work & Travel gibi konularda detaylı bilgiler verdi.

Topluluk Başkanı Muhammed Kaan Akbaş programda; etkili bir biçimde gezmek, gezerken öğrenmek, keşfetmek ve gönül bağları kurmak, yabancı dille birlikte gönül dilini ihmal etmemenin gereğini vurguladı. "Gerçek bir gezgin sahip olduğu bilgi ve tecrübelerini insanlara paylaşan kişidir." diyen Muhammed Kaan Akbaş, Topluluğun yapacağı gezi etkinliklerinin büyük bir çoğunluğunun sosyal sorumluluk projeleri kapsamında olacağını belirtti. İlk gezilerini ise Doğu Ekspresi ile Kars'a yapmayı planladıklarını ve Kars'ta belirlenen yardıma ihtiyacı olan köy okullarına yardım götürmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz ise gezerek öğrenmenin ve bilmenin önemine dikkat çektiği sunumunda, 50'den fazla ülkeyi gezerken edindiği bilgi ve tecrübeleri de paylaşarak öğrencilere gezilerinden derlediği fotoğraflar eşliğinde ilham verici ve teşvik edici bilgiler aktardı.

Konferans, Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz'ın, katılım belgelerini takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Nuri Yılmaz, Bora Füzesi, Düzce Üniversitesi, Güncel
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