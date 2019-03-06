Son Dakika Haberleri: Gezgin Topluluğu Ortaokul Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

Gezgin Topluluğu Ortaokul Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

2 saat önce

Düzce Üniversitesi Gezgin Topluluğu, yardımlaşma etkinliği kapsamında, Yığılca ilçesinde yer alan Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu'na ziyarette bulunarak anlamlı bir sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirdi.

Gezgin Topluluğu Ortaokul Öğrencileri ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Düzce Üniversitesi Gezgin Topluluğu, yardımlaşma etkinliği kapsamında, Yığılca ilçesinde yer alan Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu'na ziyarette bulunarak anlamlı bir sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, yardım amaçlı topladıkları kırtasiye malzemeleri, okuma kitapları, giysi ve oyuncakları Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere dağıtarak, onlarla birlikte oyunlar oynadı.

Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz'ın ve 20 topluluk üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Oğuzhan Karadoğan'ın öncülüğünde oynanan oyunlar ve yüz boyama aktiviteleri öğrencilerin eğlenceli zaman geçirmelerini sağladı.

Gezgin Topluluğu olarak öncelikli amaçlarının etkin ve topluma katkı sağlayan faaliyetler gerçekleştirmek olduğunu belirten Topluluk Başkanı Muhammed Kaan Akbaş, gezilerin yanı sıra özellikle genç jenerasyonda sosyal sorumluluk bilincini oluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek, bu etkinlikle başlayan yardım amaçlı gezilerin, bundan sonra da devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:02 Kaynak: İHA

Yığılca, Orhangazi, Düzce Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı Cezaevi Şoförü, Tartıştığı Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü

30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız Şüphe Üzerine Arandı! Genç Kızın Çantasından Çıkanlar Polisi Bile Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 14:04:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gezgin Topluluğu Ortaokul Öğrencileri ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]