Gezginci arıcılar, çiçek balı ve polen üretimi için Kocatepe'yi tercih ediyor - Son Dakika

Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde kış aylarında çam balı sağımını yapan gezginci arıcılar, arı popülasyonunu artırmanın yanı sıra biyoçeşitlilik açısından zengin bir flora ve faunaya sahip Afyonkarahisar'daki Kocatepe yaylalarına ilkbahar ve yaz aylarında gelerek, yüksek kesimlerdeki bitkilerden çiçek balı ve polen üretiyor.

Büyük Taarruz'a da ev sahipliği yapan merkeze bağlı Kocatepe beldesindeki yaylalar, yüksek rakımı ve zengin bitki çeşitliliği ile mayıs ve haziran ayında sahil bölgelerinden çiçek balı ve polen üretimi için gelen gezginci arıcılardan yoğun ilgi görüyor.

Afyonkarahisar Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Derneği Başkanı Ali Akgöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocatepe'de üretilen çiçek balının çok kaliteli olduğunu ancak yeteri kadar tanıtılamadığını söyledi.

Bölgedeki yaylaların çok zengin bir floraya sahip olduğunu dile getiren Akgöl, "Bölgemizde yabani fiğ, alıç ve kekik başta olmak üzere pek çok bitki bulunuyor. Özellikle de kekik balımız çok meşhurdur ve damak tadı çok güzeldir. Biz dernek olarak bölgemizin kaliteli çiçek balını her platformda tanıtacağız. İnşallah, Kocatepe çiçek balının adını Türkiye'ye ve dünyaya duyuracağız." dedi.

Akgöl, Kocatepe'nin ilkbahar ve yaz aylarında gezginci arıcıların en çok tercih ettiği uğrak noktalarından biri olduğunu belirterek, "Aydın ve Muğla'dan çok sayıda arıcımız bölgemize geliyor. Bitki örtümüz çok zengin olduğu için bal üretimi de çok güzel ve kalitelidir. Sadece tanıtım eksikliğimiz var. Kocatepe'nin çiçek balını, Afyonkarahisar ve çevresinde tadanlar iyi bilir. Balın yanında yine polen üretimi de yoğun oluyor." diye konuştu.

"Buraya geven, kekik, alıç çiçekleri için geldik"

İstanbul'dan gelen arıcı Erdinç Dinçer ise çiçek balı ile polen için bu yıl ilk defa Kocatepe yaylalarına geldiğini vurguladı.

Rakımı yüksek ve bitki çeşitliliği açısından zengin bölgelerde kaliteli ve verimli bal üretimi olduğunu aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'daki arıcılar burayı çok tavsiye etti. Buraya geven, kekik, alıç çiçekleri için geldik. Geven balı çok güzeldir. Buradan elde edeceğimiz çiçek balının adını biz de duyurmak isteriz hatta poleni ve propolisi de çok güzelmiş. Arılarımız da güzel gelişiyor. Biz gezginci arıcıyız ve buradan sonra Aydın'a gideceğiz. Orada da çam balı üreteceğiz."

"Arılarımızın popülasyonu da artıyor"

Muğla'nın Milas ilçesinden gelen Mustafa Döndü de arı popülasyonunu artırmak, çiçek balı ve polen üretmek için Kocatepe yaylalarını tercih ettiklerini belirtti.

Bölgenin bitki örtüsünün çok zengin olduğuna dikkati çeken Döndü, şöyle devam etti:

"Kocatepe'ye 15 gün önce geldik. Buranın bahar ve yaz ayları güzel. Kekik, sığır kuyruğu, geven bitkileri burada çok fazla. Bizim arılarımız da bu bitkilerden çiçek balı ve polen üretir. Üretim esnasında arılarımızın popülasyonu da artıyor. Bölgenin bitki çeşitliliğinden dolayı güzel çiçek balı ve polen üretiyoruz. Ağustosun ortalarında da çam balı için tekrar memleketimize döneriz."