Son Dakika Haberleri: Gezginci arıcıların Muğla'da bal mesaisi
Son Dakika Güncel Gezginci arıcıların Muğla'da bal mesaisi

Gezginci arıcıların Muğla'da bal mesaisi

6 saat önce

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, arıcıların yüzde 80'inin gezginci arıcılık yaptığını belirterek, "Gezginci arıcılarımız ülkemizde yılda en az 8 bin kilometre yol yaparak arıcılıkla ilgileniyor.

Gezginci arıcıların Muğla'da bal mesaisi, System.String[]

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, arıcıların yüzde 80'inin gezginci arıcılık yaptığını belirterek, "Gezginci arıcılarımız ülkemizde yılda en az 8 bin kilometre yol yaparak arıcılıkla ilgileniyor." dedi.

Gezginci arıcılar, Türkiye'nin birçok ilindeki yayla balı hasadının ardından Muğla'ya geldi. Türkiye çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da hasat çalışmalarına başlandı.

Şahin, AA muhabirine, Türkiye'nin yıllık 110 bin ton civarında üretimiyle dünyanın ikinci büyük bal üreticisi olduğunu söyledi.

Arı varlığı ve bal üretiminde Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında önemli konuma sahip olduğunu belirten Şahin,

Türkiye'de 70 bin ailenin arıcılıkla geçimini sağladığını bildirdi.

Türkiye'de 8 milyon arı kovanının olduğunu vurgulayan Şahin, "Arıcılarımızın yüzde 80'i ise gezginci arıcılık yapıyor. Gezginci arıcılarımız ülkemizde yılda en az 8 bin kilometre yol yaparak arıcılıkla ilgileniyor. Mevsimsel şartlara göre Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Marmara'ya ve Akdeniz Bölgesi'ne gidilerek bal çıkarılıyor, hasat yapılıyor." diye konuştu.

Çam balı hasadı sürüyor

Muğla'da 13 bin 500 arıcının bulunduğuna değinen Şahin, bunun yaklaşık 8 bininin diğer illerden gelen gezginci arıcılardan oluştuğunu ifade etti.


Küresel iklim değişikliğinin getirdiği sorunlardan en çok arıcıların etkilendiğini belirten Şahin, "Bu yıl yayla balı hasadında sıkıntı yaşamadık. Gezginci arıcılarımız bu yıl da yeteri kadar yayla balı üretimi yaptı. Geçen yıl yayla balı pek olmamıştı ancak bu yıl ki yayla balı üretimimiz iyi durumda." dedi.

Ağustosta hasadına başlanan çam balı üretiminin de kasım sonuna kadar devam edeceğini anlatan Şahin, çam balında özellikle ağustos ve eylülde böceğin gelişememesi ve iklimsel sorunlar nedeniyle hasadın yapılamadığını söyledi.

Muğla'da ve Ege Bölgesi'nde üretilen çam balının Türkiye arıcılığının sigortası olduğunu vurgulayan Şahin, bundan dolayı çam balı üretiminin ülke ekonomisi için de büyük önem taşıdığını, ihracatı yapılan tek balın da çam balı olduğunu kaydetti.


Türkiye'de 20 yıl önce 3 milyon 200 bin kovan bulunduğunu belirten Şahin, bugün ise kovan sayısının 8 milyona ulaştığını, arıların verimsiz olmadığını kaydetti.

-"Gezginci arıcıların hasadı sürüyor"

Bal üreticisi Mehmet Torun, Sivas'tan 250 kovanla Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ne geldiğini söyledi.

Çam balı hasadı yapmaya başladıklarını aktaran Torun, "30 yıldır arıcılık yapıyorum. Yılın 9 ayı ailemizden ayrı kalıyoruz. Kilometrelerce yol gidip çam ve çiçek balı çıkarıyoruz. Daha güvenilir bal yedirmek için doğada organik bal üretiyoruz." dedi.

Ziya Şahin, Türkiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ve İsrail'den yeni kara propaganda: Türkiye nükleer silah sahibi olmak istiyor
Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybeden Arınç'tan yeni açıklama: Sigortayı attırmamak lazım İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine ilişkin açıklama: İnanın ilgilenmiyorum, ben işime bakarım Araştırma-Türkiye'de balık tüketenlerin yüzde 95'i somonu tercih etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:04:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gezginci arıcıların Muğla'da bal mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]