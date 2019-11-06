Gezginci arıcıların Muğla'da bal mesaisi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, arıcıların yüzde 80'inin gezginci arıcılık yaptığını belirterek, "Gezginci arıcılarımız ülkemizde yılda en az 8 bin kilometre yol yaparak arıcılıkla ilgileniyor." dedi.

Gezginci arıcılar, Türkiye'nin birçok ilindeki yayla balı hasadının ardından Muğla'ya geldi. Türkiye çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da hasat çalışmalarına başlandı.

Şahin, AA muhabirine, Türkiye'nin yıllık 110 bin ton civarında üretimiyle dünyanın ikinci büyük bal üreticisi olduğunu söyledi.

Arı varlığı ve bal üretiminde Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında önemli konuma sahip olduğunu belirten Şahin,

Türkiye'de 70 bin ailenin arıcılıkla geçimini sağladığını bildirdi.

Türkiye'de 8 milyon arı kovanının olduğunu vurgulayan Şahin, "Arıcılarımızın yüzde 80'i ise gezginci arıcılık yapıyor. Gezginci arıcılarımız ülkemizde yılda en az 8 bin kilometre yol yaparak arıcılıkla ilgileniyor. Mevsimsel şartlara göre Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Marmara'ya ve Akdeniz Bölgesi'ne gidilerek bal çıkarılıyor, hasat yapılıyor." diye konuştu.

Çam balı hasadı sürüyor

Muğla'da 13 bin 500 arıcının bulunduğuna değinen Şahin, bunun yaklaşık 8 bininin diğer illerden gelen gezginci arıcılardan oluştuğunu ifade etti.



Küresel iklim değişikliğinin getirdiği sorunlardan en çok arıcıların etkilendiğini belirten Şahin, "Bu yıl yayla balı hasadında sıkıntı yaşamadık. Gezginci arıcılarımız bu yıl da yeteri kadar yayla balı üretimi yaptı. Geçen yıl yayla balı pek olmamıştı ancak bu yıl ki yayla balı üretimimiz iyi durumda." dedi.

Ağustosta hasadına başlanan çam balı üretiminin de kasım sonuna kadar devam edeceğini anlatan Şahin, çam balında özellikle ağustos ve eylülde böceğin gelişememesi ve iklimsel sorunlar nedeniyle hasadın yapılamadığını söyledi.

Muğla'da ve Ege Bölgesi'nde üretilen çam balının Türkiye arıcılığının sigortası olduğunu vurgulayan Şahin, bundan dolayı çam balı üretiminin ülke ekonomisi için de büyük önem taşıdığını, ihracatı yapılan tek balın da çam balı olduğunu kaydetti.



Türkiye'de 20 yıl önce 3 milyon 200 bin kovan bulunduğunu belirten Şahin, bugün ise kovan sayısının 8 milyona ulaştığını, arıların verimsiz olmadığını kaydetti.

-"Gezginci arıcıların hasadı sürüyor"

Bal üreticisi Mehmet Torun, Sivas'tan 250 kovanla Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ne geldiğini söyledi.

Çam balı hasadı yapmaya başladıklarını aktaran Torun, "30 yıldır arıcılık yapıyorum. Yılın 9 ayı ailemizden ayrı kalıyoruz. Kilometrelerce yol gidip çam ve çiçek balı çıkarıyoruz. Daha güvenilir bal yedirmek için doğada organik bal üretiyoruz." dedi.